Zamislite ovo: Sjedite u autu u koloni, a kraj vas prošeta - lav!

Kako javlja Bild, divlje životinje su uhvaćene. U tom pothvatu pomogli su i dronovi koji su ih uspjeli lakše locirati.

Sve životinje su vraćene u ZOO i više nema mjesta panici.

U međuvremenu je na društvenoj mreži pojavila se fotografija lava kako hoda između kolone automobila. Iza drugog automobila se djelomično vidi i drugi lav.

Two lions, two tigers and a jaguar escape from #Germanzoo



Police shot a bear and were searching for two lions, two tigers and a jaguar that escaped from a #zoo in the town of #Luenebach, western #Germany. on Friday



https://t.co/PBhlqDjZXW pic.twitter.com/CfGtQUpiNJ