Druga faza obnove je ugovorena još u rujnu u iznosu od 7,8 milijuna eura, ali Zagreb nije uveo izvođača u radove, nego sada ide u raskid ugovora. Izvođač tvrdi: Iz Grada ne govore istinu, rade nam štetu protivno zakonu!
SPORNA OBNOVA PLUS+
Iza lijepe fasade Doma sportova problemi, sve kasni, a prijeti i milijunska tužba Tomaševiću...
Grad Zagreb nam je poslao lijepu vizualizaciju budućeg izgleda Doma sportova nakon završetka cjelokupne obnove. Kažu da će do kraja 2028. godine imati novu ovojnicu, zamijenjen krov na svim dvoranama, bit će obnovljen i energetski učinkovit. Ali iza te lijepe fasade krije se prava drama koja bi mogla završiti milijunskim penalima za proračun koji vodi Tomislav Tomašević. U sljedećih pet mjeseci treba završiti obnova velike, Ledene dvorane te dvorana 3 i 4, što nije problematično. No Zagreb je još u rujnu, nakon provedenog natječaja, ugovorio zamjenu krova i obnovu male dvorane.
