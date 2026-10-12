Jedna je tek zakoračila u carinsku službu, druga iza sebe ima gotovo deset godina i zapljene droge i oružja. Alis i Kala dvije su od top 22 carinske njuškice, a njima priču donosi novi Express
CARINSKI OČNJACI PLUS+
Iza ovog pogleda krije se opasna zvjerka od koje drhte najveći krijumčari droga i oružja
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Alis i Kala prve su njuškice Carine. Jedna privlači ljepotom, a druga iskustvom i rezultatima, no od obiju zaziru krijumčari droga i oružja. To nisu obični psi, najbolji čovjekovi prijatelji za šetnje i razonodu. To su kujice koje na naredbu postaju živo oružje, a istodobno su svojim vodičima pouzdani oslonac u radu. Socijalizirane su i dresirane do te mjere da su poslušne i u najnepredvidljivijim situacijama. Alisa je tek počela svoju carinsku karijeru, tek su joj dvije godine, no na prvoj proslavi Dana carinske uprave prije mjesec dana osvojila je srca čitatelja i gledatelja kad je njuškicu spremno namještala pred objektiv fotoreportera Pixsella.
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