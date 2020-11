Izabrani su najbolji web trgovci u Adriatic regiji!

I ove se godine, već 6. zaredom, u Hrvatskoj održalo natjecanje najboljih web trgovina, i to u virtualnom ruhu i pod novim imenom – Web Retailer Award 2020.

<p>Uz to, natjecanje je ove godine dobilo novu, regionalnu dimenziju jer se osim u Hrvatskoj i Sloveniji (već devetu godinu) po prvi puta održalo i u Srbiji!</p><h2>Rekordan broj prijavljenih trgovina u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji</h2><p>Natjecanje <strong>Web Retailer Award organiziraju Shopper's Mind i <a href="https://www.jeftinije.hr/" target="_blank">Jeftinije.hr</a></strong>, najveći portal za usporedbu cijena i ponuda u web trgovinama. Na natjecanje se ove godine prijavila 381 web trgovina iz cijele regije, a dodatna posebnost ovogodišnjeg natjecanja je i prvi puta dodijeljena nagrada Adriatic Award, nagrada za najbolju web trgovinu u cijeloj regiji.</p><p>Svaka od prijavljenih web trgovina dobila je <strong>tehničku analizu svog poslovanja, komentare i recenzije svojih kupaca kao i upute ecommerce stručne komisije</strong> o tome što bi u svom poslovanju trebali unaprijediti i promijeniti kako bi svojim kupcima ponudili nezaboravno iskustvo kupnje.</p><p>U godini obilježenoj pandemijom i brojnim ograničenjima koje je prouzrokovala, nikada nije bilo važnije i aktualnije znati koje su web trgovine zaslužile povjerenje potrošača.<strong> Web Retailer Award 2020 </strong>nagrada ukazuje vam upravo na one najbolje od najboljih – <strong>web trgovine u kojima je sigurno, jednostavno i lako kupovati</strong>.</p><p>Za sve koji žele pogledati dodjelu nagrada, snimka je dostupna<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tEzeIFFAH88" target="_blank"> OVDJE</a>.</p><h2><strong>Web Retailer Award 2020 pobjednici u Hrvatskoj</strong></h2><p><strong>ADRIATIC NAGRADA ZA NAJBOLJU WEB TRGOVINU U CIJELOJ REGIJI</strong></p><p><strong>GLAVNE NAGRADE WEB RETAILER AWARD 2020</strong></p><p><strong>NAJBOLJE WEB TRGOVINE PO MIŠLJENJU KUPACA</strong></p><p><strong>NAJBOLJA WEB TRGOVINA PO MIŠLJENJU KOMISIJE</strong></p><p><strong>NAGRADE PO KATEGORIJAMA</strong></p><p><a href="https://webretaileraward.com/hr/winners/#slo" target="_blank"><strong>Svi Web Retailer Award 2020 pobjednici u Sloveniji </strong></a></p><p><a href="https://webretaileraward.com/hr/winners/#sr" target="_blank"><strong>Svi Web Retailer Award 2020 pobjednici u Srbiji</strong></a></p><h2>Kako su se izabirali pobjednici?</h2><p>Ovogodišnje natjecanje oborilo je sve rekorde po pitanju prijava, sudjelovala je <strong>čak 381 web trgovina u cijeloj regiji</strong>, potrošači su imali prilike nominirati svoje omiljene web trgovine, a dodijeljene su i posebne nagrade stručne komisije.</p><p>Svi<strong> prijavljeni web trgovci anketirali su svoje kupce</strong> o iskustvu kupovine u njihovoj trgovini i tek s prikupljenih 50 riješenih anketa kupaca su se mogli kvalificirati u natjecanje. </p><p>Svaku kvalificiranu web trgovinu potom<strong> je ocijenila stručna komisija ecommerce, IT, UX i marketing profesionalaca</strong>, okupljena posebno za ovu prigodu. Natjecanje je jedinstveno upravo zato što je<strong> konačna ocjena svake prijavljene web trgovine sastavljena iz dva važna aspekta</strong> – mišljenja kupaca koji opisuju svoje iskustvo kupnje u toj web trgovini te stručne komisije koja provjerava usklađenosti sa standardima i najboljim praksama ecommerce poslovanja.</p><h2><strong>Ecommerce Day konferencija i serija besplatnog edukativnog ecommerce sadržaja</strong></h2><p>Iako su web trgovci navikli na <strong>svečanu dodjelu nagrada u sklopu tradicionalne Ecommerce Day konferencije</strong>, ove smo se godine morali prilagoditi trenutnoj situaciji i dodjelu nagrada održati online. Kao i uvijek, otišli smo korak dalje. Kako bi nadoknadili sav<strong> vrijedan i važan konferencijski sadržaj</strong>, organizirali smo popratni<strong><a href="https://growwwecommerce.com/hr/" target="_blank"> Ecommerce Growwwth Show</a></strong> u sklopu kojeg svi zainteresirani, potpuno besplatno, mogu pristupiti <strong>knjižnici vrhunskih webinara</strong> najvećih e-commerce stručnjaka. Pridružite nam se i rastite s nama!</p>