Zapalio kuću i velikim nožem ozlijedio policajce u Opuzenu

Muškarac (49), inače duševni bolesnik, ozlijedio je u Opuzenu dva policajca velikim ručnim nožem. Jednog je porezao po prstima, dok je drugog jače ozlijedio po rukama pa su ga helikopterom HRZ-a prevezli u bolnicu u Split.

Muškarac je prvo počeo prijetiti susjedima danas oko 16.20 sati pa su mu pozvali policiju. Kad su stigla dva policajca počeo je iz plinske boce u stanu puštati plin te je izazvao eksploziju i požar, ali srećom nitko nije ozlijeđen.

Foto: Dnevnik.hr

Kriza u Opuzenu i dalje traje, jer se muškarac, nakon što je ozlijedio policajce popeo na terasu te i dalje prijeti i ne želi sići.

Foto: Dnevnik.hr

Osim policije, na terenu su vatrogasci i Hitna pomoć.

Smetao mu dječji rođendan

Kako piše Slobodna Dalmacija, 49-godišnjak već duže vrijeme izaziva probleme u susjedstvu, a ovog puta mu je navodno zasmetala buka s dječjeg rođendana.

Foto: Dnevnik.hr

Vikao je na djecu i vrijeđao. Najviše mu je zasmetalo ispaljivanje konfeta pa je prijeteći i negodujući rekao da u njega djeca pucaju. Kada su vidjeli da stvar izmiče kontroli susjedi su pozvali policiju koja je ubrzo došla. On se zatim zabarikadirao u kuću iz koje se ubrzo osjetio miris plina. Policija je na svu sreću uspjela evakuirati ljude iz obližnjih kuća prije eksplozije pa se nikome ništa nije dogodilo.

Od siline eksplozije kuća se prepolovila i izgorjela a duševno rastrojeni muškarac opečen po tijelu uspio se popeti na jedan dio krova, točnije betonske ploče, po kojoj se prošetava sa oštrim kosorom u rukama, piše Slobodna Dalmacija.

- Svi su olako shvaćali ovaj problem. Odvezu ga na psihijatriju bude neko vrijeme vrati se, nitko ne kontrolira uzima li terapiju. Uzeo je karton od svog obiteljskog liječnika, on nije bio pod nikakvim nadzorom. Sve institucije, osim policije su zakazale u ovom slučaju. Policija je jedina odrađivala svoj posao. Kad on napravi nered policija ga privede a sudac za prekršaje oslobodi i tako ukrug dođemo do ovoga što se danas dogodilo - rekao je za Slobodnu prvi susjed Jure Stanić koji je sa Šimovićem imao i najviše problema.