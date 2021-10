SDP se raskolio na dva dijela, a Sabor dobio i 15. Klub zastupnika. Izbačeni SDP-ovci i oni koji su se pobunili protiv odluka šefa SDP-a Peđe Grbina osnovali su svoj Klub - Klub socijaldemokrata, a imaju i više zastupnika nego SDP-ov.

SDP je pao na 14, a Klub socijaldemokrata brojat će ih 18 i tako postati drugi najveći saborski Klub, odnosno najveći oporbeni.

- Nikome od nas nije bila namjera osnivanje novog Kluba nego je riječ o iznuđenoj situaciji u kojoj smo se našli, a da bismo osigurali normalan rad i izvršavanje misije i postojanja kojeg imamo kao zastupnici. Svi mi u novom Klubu smo dobili povjerenje na programu SDP-a, svi smo na ovaj ili onaj način sudjelovali u izgradnji socijaldemokratskih politika i formiranja programa SDP-a, tako da oko našeg ideološkog opredjeljenja nema nikakve dvojbe - poručio je Davorko Vidović, jedan od izbačenih SDP-ovaca.

Ne sjeća se, naglasio je, da se ovako nešto dogodilo, ne samo u Hrvatskoj nego i šire.

- Da najveća oporbena stranka samu sebe detronizira s mjesta vodeće oporbene stranke. Ne pamtim da je ikada ijedno vodstvo neke političke stranke samo sebe destruiralo i stavilo se u marginalnu poziciju u odnosu na ono što su birači kazali na izborima - poručio je Vidović naglasivši kako će ovaj Klub biti najjači oporbeni klub.

- Ono što mi želimo je pokazati da se na dobar, kvalitetan način mogu prezentirati politike i program na kojem smo dobili povjerenje. U njemu su bivši ministri, bivši potpredsjednici stranke, načelnici, gradonačelnici, ali i mladi kolege koji su se iskazali. Izradili smo sve potrebne dokumente za osnivanje Kluba, uz 18 potpisa, i tijekom dana Tajništvu Sabora ćemo predati sve što je potrebno da od ponedjeljka djelujemo kao Klub socijaldemokrata - rekao je.

Predsjednik novog Kluba bit će Domagoj Hajduković, koji je istaknuo kako nakon 20 i više godina u SDP-u ovo nikome nije bila laka odluka.

- Nije mi žao nijednog trenutka, nijedne minute, nijedne prehlade od stajanja na štandovima, boreći za ono što je SDP, bojim se, bio, ali više nije. SDP je uvijek bio stranka koja je postavlja nove, progresivne demokratske standarde, a sad, usudio bih se reći, postavlja nove nedemokratske standarde. Ne možemo prihvatiti biti dio takvog kluba i takve stranke - poručio je.

Najavio je da će se sada glas 'pravih socijaldemokrata' čuti u Hrvatskom saboru i javnosti i da će raditi ono za što su ih građani birali. Upitan očekuje li saborske funkcije za svoj Klub, s obzirom na to da su sada najveći oporbeni u Saboru pa mogu dobiti mjesto potpredsjednika Sabora, Hajduković je kazao da nisu razgovarali o tome nego prije svega o radu koji je pred njima.

- Ključno nam je bilo da dobijemo placet za rad, a za dalje ćemo se dogovarati, kadrovska rješenja u ovom trenutku nam uopće nisu bitna - poručio je dodavši da još nisu razmišljali o osnivanju nove stranke.

Davor Bernardić, također izbačen iz stranke, poručio je da ni iz današnje perspektive ne bi postupio drugačije nego onako kako je kad je bio predsjednik SDP-a pa nije izbacivao iz stranke

- Ovo mi je emotivan trenutak. 23 godine smo gradili ovu stranku kojoj je ideja bila okupljanje i koja je trebala biti utočište svim obespravljenima i slabima. Žao mi je što se ovo dogodilo, no, život ide dalje. Svaki kraj je početak nečeg novog. Nažalost, današnje rukovodstvo stranke nije ni socijalno, još manje je demokratsko, ostalo je samo ono 'partija', i to u onom najgorem, komesarskom smislu riječi. To nije dobro za socijaldemokraciju, koja je Europi i Hrvatskoj potrebnija nego ikad. Mi ćemo se boriti za socijaldemokraciju, za demokratsku zemlju bez korupcije i nastaviti našu misiju – pošteniju, solidarniju i pravedniju zemlju i bolji život naših građana - poručio je bivši lider SDP-a naglasivši kako je njima SDP u srcu.

- Mi možemo biti izbačeni iz SDP-a, ali SDP i ideja socijaldemokracije nikad neće biti izbačeni iz nas - rekao je dodavši da će Klub socijaldemokrata biti najaktivniji oporbeni klub u Saboru.

Iako, podsjetimo, Bernardić u ovih godinu dana ovog saziva Sabora i nije baš bio aktivan u sabornici za rješavanje problema građana.

Dodao je da žele politiku vratiti u fokus problema, a to je rješavanje problema građana te kazao da se od današnjeg dana više ne misle baviti ni Peđom Grbinom ni njihovom bivšom strankom nego su okrenuti budućnosti. No, nije otklonio mogućnost suradnje s drugima pa i Klubom SDP-a kada je riječ o dobrim i zdravorazumskim idejama i inicijativama i ako su u interesu građana.





Na pitanje zašto on nije predsjednik Kluba, Bernardić je odgovorio da je njegov osobni izbor bio da Hajduković bude šef Kluba jer je svojim dosadašnjim radom pokazao da je dorastao toj funkciji.