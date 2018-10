Izbila zaraza u bolnici u SAD-u: Umrlo 6 djece, 12 zaraženo

U bolnici Wanaque Center u New Jerseyju šestero djece je umrlo, a još 12 je zaraženo adenovirusom, objavilo je Ministarstvo zdravstva, no nisu objavili kad su djeca umrla, niti koliko imaju godina.

Spomenuta bolnica do daljnjega neće primati nove pacijente i u tijeku je istraga o tome kako je došlo do zaraze. Istražitelji su u bolnicu stigli u nedjelju i zasad otkrili samo 'manje propuste u pranju ruku', prenosi The New York Times.

Radi se o specifičnom soju adenovirusa, dodali su, koja često uzrokuje blaže simptome, posebno kod mlađe djece, a u bolnici su najviše stradala djeca s oslabljenim imunitetom.