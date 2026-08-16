Izbio požar u 'Dolini mira' kraj Iloka, gori s obje strane granice

U nedjelju, u popodnevnim satima, došlo je do požara kod Iloka, na graničnom području između Hrvatske i Srbije, odnosno području koje je Iločanima poznato kao „Dolina mira“. Požar je skoro ugašen, a prijavili su ga policajci iz postaje granične policije Ilok.

„Gorilo je s obje strane granice i za sada ne znamo gdje je požar izbio. Vjerujem kako će se to utvrditi tijekom očevida. Ono što mogu reći da je požar najvećim dijelom ugašen i da trenutno gasimo zadnje plamenove", rekao je Dario Bošnjak, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Ilok.

Gorila je mlada šuma, prizemno raslinje, suho granje kao i granje koje je ostalo tamo nakon velikog nevremena 2023. godine.

Nije nastradao niti jedan objekt, ali je zabilježena materijalna šteta. U gašenju su sudjelovali vatrogasci iz javnih vatrogasnih postrojbi Ilok i Vukovar te pripadnici DVD-a Lovas s ukupno sedam vatrogasnih vozila.

„Pripadnici JVP Ilok ostat će na požarištu cijelu noć da dežuraju kako ne bi došlo do razvijanja nekog novog požara. Važno je da smo brzo i kvalitetno reagiralo što je rezultiralo i da ga relativno brzo stavimo pod kontrolu i ugasimo“, kazao je Bošnjak.

U subotu navečer, nešto poslije 20 sati, došlo je do požara i u Vukovaru. Naime, u 20:12 sati zabilježena je dojava o požaru na otvorenom prostoru u gradskoj četvrti Sajmište, na prostoru „stare ciglane“. Radi se o napuštenom prostoru koji godinama stoji zapušten i bez nadzora.

Vukovarski vatrogasci kažu kako požar nije prijetio ni kućama ni ljudima ali i da je brzo ugašen.