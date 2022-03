Izbjeglicama 3500 kn pomoći?

Iskaznice će se izdati kako izbjeglice ne bi morale podnositi zahtjev za azil, piše u petak Jutarnji list.

Tijekom petnaest dana ruske invazije na Ukrajinu izbjeglo je više od dva milijuna ljudi, a utočište je u Hrvatskoj, zasad, pronašlo više od 4300 osoba, od kojih je 88 posto žena i djece.

Iz Ravnateljstva civilne zaštite dnevnik doznaje da dnevno uđe oko 500 osoba te da zasad nema problema s pronalaskom smještaja. Naime, najveći dio i dalje je smješten u privatnim smještajima, kod prijatelja, obitelji ili su im krov nad glavom omogućili naši građani. Ipak, dio njih se nalazi i u prihvatnim centrima i kolektivnim smještajima.

Izbjeglička iskaznica, koja izgleda kao stara vozačka dozvola, samo je zelene boje, najvažniji je dokument za ostvarivanje prava, pa tako i financijske pomoći.

Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, jedan od najizglednijih modela financiranja izbjeglica bit će prema postojećem Zakonu o socijalnoj skrbi, a koji će se provoditi nakon izdavanja izbjegličkih iskaznica. Zakon se neće odnositi na one Ukrajince koji se ne izjasne kao izbjeglice, nego u Hrvatskoj borave uz pomoć turističke vize koja se izdaje na 90 dana. Ako se bude radilo prema konkretnom zakonu, i u slučaju raseljenih Ukrajinaca, jednokratna naknada, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, iznosi godišnje do 2500 kuna za samca te do 3500 kuna za kućanstvo.

Međutim, zakon kaže da "u osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, Zavod može jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 10.000 kuna".

Također, Zakon o socijalnoj skrbi propisuje da se jednokratna pomoć može isplatiti samo osobama s dugotrajnim boravištem u Hrvatskoj, no također predviđa iznimke "ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se osoba našla", što bi značilo da u praksi ne bi trebalo donositi zakonske izmjene kako bi se ukrajinskim izbjeglicama - koje, po Deklaraciji EU, dolaskom na tlo EU imaju gotovo jednaka prava kao i građani EU - isplatila jednokratna financijska naknada. S obzirom na to da će zasigurno proći neko vrijeme dok se svi izbjegli radno sposobni zaposle, moguće je da će dobivati i socijalnu pomoć, piše novinarka Jutarnjeg lista Ivana Krnić.

