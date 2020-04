Izbjegnite stajanje u redovima i naručite najvažnije namirnice

Mjere samoizolacije još su na snazi i trenutno nitko ne može sa sigurnošću reći kada će završiti. Obitelji su razdvojene, a mnogi stariji ljudi osuđeni su na samoću u svojim stanovima. Iako je to najbolje za njih, nije lako za podnijeti. I sam odlazak do trgovine može biti izazov. Osim što se izlažu mogućoj zarazi, treba stajati u redovima i nositi doma teške vrećice ako ne žele svaki dan ponovno u kupovinu. Jedan od načina je dostava koju nude neki trgovački lanci, no s obzirom na veliku potražnju, nije lako naći slobodan termin.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Još jedna mogućnost je Podravkin paket koji tjednima uveseljava ljude diljem Hrvatske. Dosad su postojale dvije mogućnosti - naručivanje složenog paketa od 500 ili 800 kuna, a sada su uvedeni i paketi od 300 kuna. Iako su cijene jednake kao i u dućanima i nisu se povećavale, jasno je da umirovljenicima može biti puno izdvojiti odjednom 500 ili više kuna. U najmanjem paketu od 300 kn prilagođenom i za one kojima su sami, umirovljenici ili im treba košarica sa manjim iznosom, tako se nalaze Vegeta, juhe, suhi kvasac, brašno, konzervirane namirnice... sve osnovno potrebno za naredne tjedne. Ako želite svojoj susjedi, roditeljima, prijateljima pokloniti jedan od ovih paketa, dovoljno je da izaberete i jednim klikom riješite narudžbu, čuvajući tako i sebe, ali i možda one izložene većem riziku od zaraze. Proizvodi se mogu naručiti na stranici zutiklik.hr, a poštar će ih dostaviti na adresu koju navedete. Svoju, maminu, bakinu ili prijatelja u drugome gradu.

Foto: VL

Akcija 'Pošiljka sa srcem' upravo je to. Pokažite svojim bližnjima da mislite na njih. Kako su nam rekli iz Podravke, njihovi zaposlenici rade u četiri smjene te su, kao i poštari, opremljeni zaštitnim sredstvima, kako bi rukovanja pošiljkom bila po najvišim higijenskim standardima. Dodatak na svaki paket je gratis poklon teglica Lino lade duo te besplatna dostava.

- Jako sam sretna što ste poslušali prijedloge ljudi i uveli i ovaj jeftiniji paket. Vrlo sam zadovoljna i brzinom dostave i sadržajem paketa - rekla nam je umirovljenica Marija iz Zagreba kad smo je pitali za iskustvo.

Posebno ju veseli, rekla je, što sad može izaći kratko samo po kruh i ne mora biti u trgovini dugo u kontaktu s drugim ljudima.