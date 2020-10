Izbo je četiri žene u 80 minuta, policija objavila njegovu fotku

NE IZLAZITE VAN! Muškarac se u Belfastu vozi na brdskom biciklu i nožem napada žene zbog čega je policija rekla ženama da ne izlaze iz kuće same i da budu na oprezu

<p>Žene u <strong>Belfastu</strong> ovih dana žive u strahu. Nepoznati muškarac u ponedjeljak predvečer vozio se gradom na brdskom biciklu i u 80 minuta nožem izbo 4 žene, dok je dvije udario u glavu.</p><h2>Budite oprezne</h2><p>Policija se boji da će počinitelj ponovno napasti, pa su ženama rekli da ne izlaze same iz kuća te da budu stalno na oprezu. Četiri mlade žene, između 19 i 22 godine, zadobile su ubodne rane u vrat i noge, dok su dvije imale ozljede glave.</p><p>Žrtve su izvan životne opasnosti, inače nisu međusobno povezane, a nijedna ne poznaje ni napadača koji je u kasnopopodnevnim satima bio u pohodu.</p><p>- Ako idete van, budite s prijateljem ili u grupama. Budite oprezne i svjesne okoline. - upozorio je policijski načelnik <strong> Simon Walls</strong> i dodao kako je policija ozbiljno shvatila ove događaje.</p><p>Policija je uz pomoć nadzornih kamera sa trgovina i ugostiteljskih lokala uspjela sastaviti tijek napada.</p><p>- Prvi napad se dogodio u 19:42 u Castle Placeu, tada je nožem ubo pješakinju koja je prolazila. Drugi napad nožem se dogodio 9 minuta kasnije na aveniji Ormeau. Treći napad nožem se dogodio u 20:56 na zapadnom trgu Donegall. Četvrti napad se dogodio svega par minuta nakon, u kojem je udario prolaznicu u glavu. Dvije minute nakon, u 21:01, izbo je još jednu prolaznicu, nakon čega je svega dvije minute kasnije udario još jednu ženu u vrat. Četiri žene koje imaju ubodne rane su u bolnici i njihove ozljede nisu opasne po život - izvjestio je policijski načelnik <strong> Simon Walls.</strong></p><p> - Muškarac je nosio tamnu odječi, moguće s kapuljačom. Vozi brdski bicikl sa svjetlijim okvirom i reflektorima na kotačima. Vjerujemo da je nosio i crnu masku te crni ruksak. - dodao je <strong>Walls. </strong>Policija je objavila i sliku s nadzorne kamere muškarca za kojeg vjeruju da je počinitelj.</p><h3><strong>Žive u strahu</strong></h3><p>Od napada, žene se boje izaći iz svojih domova same, pogotovo jer su se napadi dogodili u kasno poslijepodne kada je na ulicama dosta ljudi.</p><p> - Zastrašujuća je činjenica da su sve žrtve žene. Naravno da ne želim izaći sama - rekla je jedna 19-godišnjakinja koja živi blizu mjesta jednog od napada.</p><p> - Ljudi se stvarno boje. Čak i moj uredski tim jer neki od njih žive u područjima napada. Još je gore što se to nije dogodilo kasno u noći, nego predvečer, kad je na ulici i inače puno građana - izjavila je zastupnica iz Južnog Belfasta, <strong>Claire Hanna</strong> i dodala da će ljudi biti mirniji kad se počinitelj uhiti.</p>