Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Irina Zarucka, 23-godišnja djevojka koja je pobjegla od ratnih strahota u Ukrajini kako bi pronašla sigurnost u Sjedinjenim Državama, brutalno je ubijena 22. kolovoza u vlaku gradske željeznice u Charlotteu, Sjeverna Karolina. Njezina smrt, zabilježena na nadzornim kamerama i podijeljena diljem svijeta, nije samo osobna tragedija, već i potresan simbol sloma sustava koji je trebao štititi najranjivije. Slučaj je pokrenuo žestoku nacionalnu debatu o kriminalu, mentalnom zdravlju i sigurnosti u javnom prijevozu. Ali i o ljudskosti. Ukrajinka koju je izbo poremećeni ubojica, koji je odavno trebao biti iza rešetaka ili u nekoj od ustanova, umirala je sama. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su prolazili kraj nje, kao da se ništa nije dogodilo. Umirala je četiri minute...

Foto: Twitter

Kobna vožnja kući

Te večeri, Irina se vraćala kući s posla u lokalnoj pizzeriji. Umorna nakon smjene, sjela je u vagon vlaka Lynx Blue Line. Nekoliko minuta prije 10 sati navečer, poslala je poruku svom dečku da uskoro stiže.

Nije ni slutila da je to njezina posljednja poruka. Iza nje je sjedio 34-godišnji Decarlos Brown.

Nadzorna snimka, za koju je obitelj molila medije da je ne objavljuju, prikazuje zastrašujuću scenu. Nakon otprilike četiri minute mirne vožnje, Brown je bez ikakvog povoda ustao, zgrabio Irynu s leđa i prerezao joj vrat. Napad je trajao manje od četiri sekunde. Zbunjena, Irina se primila za vrat dok je krv počela teći. Srušila se na sjedalo, a zatim na pod. U posljednjim trenucima svijesti, njezina ruka posegnula je za telefonom, vjerojatno u očajničkom pokušaju da pozove pomoć.

Foto: Twitter

Tko je ubojica?

Decarlos Brown, čovjek odgovoran za ovaj bezumni čin, nije nepoznat policiji i pravosudnom sustavu. Njegova priča je kronika nasilja, mentalne bolesti i propuštenih prilika za intervenciju.

Brown iza sebe ima više od 14 uhićenja za djela koja uključuju tešku krađu, provale i oružanu pljačku, zbog koje je odslužio petogodišnju zatvorsku kaznu. Nakon izlaska iz zatvora 2020. godine, njegova obitelj primijetila je drastičnu promjenu. Dijagnosticirana mu je shizofrenija, ali je odbijao uzimati lijekove. Postajao je sve agresivniji i paranoičniji.

Njegova majka, Michelle Dewitt, opisala je kako je njezin sin postao nasilan, vikao i lupao vratima. Tvrdio je da se u njegovom tijelu nalazi "materijal" ili "čip" koji ga kontrolira. U siječnju te iste godine, samo nekoliko mjeseci prije ubojstva, uhićen je zbog zlouporabe hitnog broja 911. Tada je policajcima rekao da vjeruje kako mu je netko ugradio "umjetni" materijal koji kontrolira što jede, kako hoda i govori. Unatoč očitim znakovima teške psihičke bolesti i povijesti nasilja, sudac ga je pustio bez jamčevine.

Foto: Twitter

Sustav koji je zakazao

Obitelj je očajnički pokušavala dobiti pomoć za njega. Majka je podnijela zahtjev za njegovo prisilno psihijatrijsko liječenje, nakon čega je proveo 14 dana u ustanovi, no ubrzo je pušten. Bolnice su ga odbijale primiti jer nije predstavljao izravnu prijetnju sebi. Na kraju, iscrpljeni i u strahu za vlastitu sigurnost, roditelji su ga odveli u sklonište za beskućnike.

Njegova sestra Tracey Brown izjavila je za CNN kako ne opravdava njegov čin, ali je uvjerena da se tragedija ne bi dogodila da je dobio odgovarajuću skrb. Nakon uhićenja, pitala ga je zašto je napao Irynu. Njegov odgovor bio je jeziv:

"Zato što mi je čitala misli."

Ubojstvo Irine Zarucke izazvalo je političku oluju. Republikanski političari, uključujući predsjednika Donalda Trumpa, iskoristili su slučaj kao dokaz neuspjeha "blagih" politika prema kriminalu u gradovima pod vodstvom demokrata.

Gradonačelnica Charlottea, Vi Lyles, isprva je kritizirana zbog blage reakcije, no kasnije je napad nazvala "tragičnim neuspjehom sudova i sudaca" i obećala pojačanu sigurnost u javnom prijevozu.

Obitelj, slomljena od boli, pozvala je na konkretne promjene, ističući nedostatak sigurnosti u gradskom prijevozu.

"Ovo se moglo dogoditi bilo kome tko se te noći vozio vlakom", poručili su.

"Posvećeni smo tome da se pobrinemo da se ovo više nikada ne ponovi."

Protiv Browna je podignuta i državna i federalna optužnica, koja otvara mogućnost smrtne kazne. No, za Irininu obitelj i za društvo koje je svjedočilo ovom hororu, pravda na sudu samo je jedan dio priče.

Tragedija mlade Ukrajinke, koja je preživjela rat da bi život izgubila u potrazi za američkim snom, ostaje kao bolan podsjetnik na duboke pukotine u sustavu koji je iznevjerio i žrtvu i počinitelja.