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OZLIJEĐEN MLADIĆ U MANDRAMA

Izbo mladića na Pagu, uhitili su ga: 'Ljudi ga se godinama boje. Hoda s pištoljem. Nije prvi put'

Piše Iva Tomas,
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Izbo mladića na Pagu, uhitili su ga: 'Ljudi ga se godinama boje. Hoda s pištoljem. Nije prvi put'
Foto: Čitatelj 24sata
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Sumnja se da je mladića napao njegov sumještanin iz Mandri, muškarac u tridesetim godinama. Kako doznaju, napadu je prethodilo višesatno druženje tijekom noći, a napad se dogodio u jutarnjim satima

Ljudi ga se godinama boje. Ovo nije prvi put da je nekoga napao. Koliko znamo, već je ranije nožem ozlijedio dvije osobe, a često po mjestu hoda s pištoljem. Svi se pitamo kako je moguće da se ovakve stvari stalno ponavljaju, kazao je za Zadarski list jedan od mještana Mandri na Pagu. Mladić (21) izboden je oštrim predmetom u prsni koš. U zadarskoj bolnici hitno je operiran

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Uhićenje na Pagu VIDEO
Uhićenje na Pagu | Video: čitatelj/24sata

- Oko jedne kuće na Pagu u Mandrama bilo je puno policije. Čuli smo da je netko izbo jednog mladog dečka, ne znamo što je u pitanju. Policija je pokušavala uhititi napadača i uspjeli su, uhitili su ga u njegovoj kući - ispričao nam je čitatelj u četvrtak, kada je svjedočio policijskoj opsadi kuće u Mandrama i uhićenju napadača.

O svemu se oglasila i zadarska policija koja je dojavu zaprimila u četvrtak u 8.30 sati. 

EKSKLUZIVNO VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'
VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'

- Zaprimili smo dojavu kako je u Mandrama na Pagu tijekom jutra jedna muška osoba ozlijeđena. Liječnička pomoć ozlijeđenom 21-godišnjem hrvatskom državljaninu se pruža u zdravstvenoj ustanovi  te je pod medicinskom skrbi - izvijestili su iz PU zadarske.

Uhitili su muškarca koja se dovodi u svezu s događajem te je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti.

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Mladića je navodno napao muškarac u tridesetim godinama. Zadarski list piše da je napadu prethodilo višesatno druženje tijekom noći, a napad se dogodio u jutarnjim satima. Mještani tvrde da se osumnjičenog muškarca boje već dulje vrijeme, a po mjestu često hoda s pištoljem. Dodaju i da je ranije bio povezan s nasilnim incidentima, a čude se kako je, unatoč svemu, ostao na slobodi. Navode mještana o ranijim incidentima policija za sada nije potvrdila.

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Komentari 15
VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'
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VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'

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