Izbori: U 80 gradova poznati gradonačelnici u prvom krugu

Tko je Tomislav Šuta: HDZ-ov adut protiv Puljka digao je 280 svjetlećih dronova u kampanji

Krenuo je u kampanju s velikim showom u kojem je 280 dronova izvelo spektakl na nebu ispisujući njegovo ime i ime njegove stranke. Tomislav Šuta, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita, sad će u drugom krugu imati priliku izravno se sučeliti s aktualnim gradonačelnikom i pobjednikom prvog kruga Ivicom Puljkom. Šuta je diplomirani ekonomist, a prije nego što je preuzeo zastupničku dužnost, imao je zapaženo iskustvo u privatnom sektoru. U razdoblju od 29. ožujka 2018. do 31. kolovoza 2023., bio je član uprave i direktor tvrtke "Vodovod i kanalizacija Split". Nakon toga, od 1. rujna 2023. do 19. svibnja 2024., obavljao je dužnost člana uprave i direktora u tvrtki "Financial Office d.o.o." sa sjedištem u Splitu.

