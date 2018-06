Izbori u SDP-u: Pobjednik će se znati tek u drugom krugu?

Prije četiri godine na izborima za šefa zagrebačkog SDP-a je glasovalo oko četiri tisuće članova, a sad pravo glasa ima tek oko 2500 članova. I ukupno članstvo se osulo, pa su zato današnji izbori presudni za smjer kojim će nastaviti nekad najjača i najvažnija organizacija SDP-a. Kako saznajemo, odziv članova do podne je oko 30 posto što se smatra dobrim. Izbori u zagrebačkom SDP-u će biti i poruka šefu stranke Davoru Bernardiću koji je vodio organizaciju dva mandata. Unutarstranačka oporba se nada da će njegov kandidat Denis Hrestak ipak izgubiti i da će tako iz Zagreba krenuti val promjena u stranci. No, Hrestak je ipak izraziti favorit.

Četvero protukandidata su Aleksandra Kolarić, Gordan Maras, Alen Čičak i Rade Nesvanulica, s tim da se posljednji ne smatra dovoljno jakim i s potporom da bi ušao u drugi krug. Ostalo troje, Kolarić, Maras i Čičak ističu da je su zagrebačkoj organizaciji potrebne promjene od dosadašnje politike koja je utjelovljena u Hrestaku.

Prema nekim procjenama, najviše šanse za drugi krug ima Kolarić, ali to će pokazati prebrojavanje glasova iza 18 sati kada se zatvore birališta. Sve troje protukandidata računaju, a navodno postoji i dogovor, da ukoliko prođu u drugi krug s Hrestakom, da će dobiti glasove ostalih dvoje protukandidata i tako pobijediti Bernardićeva čovjeka u drugom krugu 17. lipnja. Izbore prate i repovi da je Hrestak imao uvid u bazu članstva, pa je bilo i manipulacije jer na birališta ne mogu oni koji nisu platili članarinu.

Sam Denis Hrestak je odbacio optužbe i o manipulaciji i tome da je Bernardićev čovjek.

- Nadam se s malo sreće pobjedi već u prvom krugu iako će to biti teško s obzirom da je ukupno pet kandidata. Etiketiranje da sam nečiji čovjek samo produbljuje podjele koje su stranku dovele gdje smo sada. Ne pristajem na tu politiku podjela koja nije u duhu socijaldemokracije. Što se tiče uvida u bazu, meni bi odgovaralo da je izlaznost što veća i da su mogli svi glasovati, ali pravila o neplaćanju članarine su jasna. Nisam imao nikakav utjecaj na to tko će imati pravo glasa - rekao nam je Hrestak.

On ne vjeruje da bi se u drugom krugu mogli ujediniti glasovi svih protukandidata protiv njega.

- To jednostavno nije moguće. Nisu članovi ničije vlasništvo na daljinski upravljač. To se neće dogoditi iako se neki nadaju - rezolutan je Hrestak.

Aleksandra Kolarić je uvjerena da će drugog kruha biti i da će upravo ona 17. lipnja pobijediti Hrestaka.

- Imali smo jaku kampanju i objasnili zašto su potrebne promjene. Očekujem pobjedu u drugom krugu - rekla nam je Kolarić.

Gordan Maras kaže da je siguran da ima veliku potporu članova.

- Vjerujem da će naši članovi izabrati promjenu i oduprijeti se svim mogućim pritiscima - kaže nam Maras kojem nije drago što tako mali broj članova ima pravo glasa.

Alen Čičak očekuje da će upravo on biti taj koji će ući u drugi krug s Hrestakom.

- Vjerujem u drugi krug zbog potpore članova tijekom ovih osam mjeseci. Kako god završilo, za SDP je bitno da nakon ovog izbornog procesa izađemo jedinstveniji jer više nemamo luksuz podjela. Moramo pokazati da smo spremni preuzeti odgovornost - kaže Čičak.

No, tko god pobijedio, teško je očekivati to jedinstvo. Ako pobjedi Hrestak, neki ugledni članovi SDP-a su već najavili svoju pasivizaciju jer to znači da će se sve nastaviti po starom, a vrh stranke ne računa na pobjedu na izborima protiv HDZ-a. Nezadovoljnicima bi njegova pobjeda značila da je članstvo nagradilo manipulacije. S druge strane, ako Hrestak izgubi, to bi bila snažna poruka Bernardiću i on bi imao oporbu u najvažnijem gradu za stranku.