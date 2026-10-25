IZBORI U SRBIJI Birališta se u 7 otvaraju za birače, evo koliko ljudi ima pravo izaći na glasanje

PARLAMENTARNI IZBORI

Izbori se održavaju u ozračju duboke političke krize i podijeljenosti društva, a istraživanja javnog mišljenja i energija opredijeljenih birača ukazuju da će se izborna koplja lomiti između liste vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), koju nosi donedavni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, i Studentske liste-Studenti pobjeđuju.

Studentska lista proizišla je iz skoro dvogodišnjih protuvladnih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024. godine. Predvodili su ih studenti, a prosvjednici glavnog krivca za novosadsku tragediju vide u koruptivnim poslovima aktualne vlasti, njezinom uzurpiranju institucija i narušavanju demokratskih standarda u zemlji.

Društvene mreže, koje su izvan zakonskih normi regulatornih pravila izborne šutnje, preplavljene su pozivima na glasanje i animiranjem birača, u čemu prednjače pristaše Studentske liste.

Provladini i Vučiću naklonjeni mediji u petak i subotu sasuli su salve optužbi na račun rijetkih kabelskih televizija i portala koji nisu pod kontrolom vladajućih naprednjaka, optužujući ih za "dehumanizaciju" Vučića i njegove obitelji, tvrdeći kako koriste metode političke propagande u trenutku kad im Vučić, kao nositelj izborne liste, poštivajući izbornu šutnju, ne može odgovoriti.

Istodobno, tabloid i kabelska televizija Informer, koji su u kampanji otvoreno podržavali Vučića i nastojali diskreditirati Studentsku listu, u subotu su na svojoj naslovnici objavili kao udarnu vijest o uhićenju političkog analitičara Dejana Lučića, osumnjičenog da je navodno počinio kazneno djelo "izazivanje panike i nereda".

Prema priopćenju beogradskog Višeg javnog tužiteljstva, sumnja se da je on na društvenoj mreži Tik Tok objavio snimku u kojoj je iznio "lažne tvrdnje" i naveo, među ostalim, da će "na parlamentarnim izborima doći do izborne krađe, zbog čega će veliki broj nezadovoljnih građana izići na ulice, ali će izostati reakcija vojske i policije koje će se povući pred masom".

U međuvremenu, Savez slobodnih sindikata Srbije pozvao je u subotu nadležne institucije da "osiguraju zaštitu građana, političku nepristranost službi i zakonito postupanje tijekom izbornog procesa, uključujući izborni dan 25. listopada, te noć između 25. i 26. listopada i period utvrđivanja rezultata i odlučivanja o izbornim prigovorima".

Akademski krizni centar (AKC), neformalna mreža podrške i pozivni centar koji su osnovali nastavnici, istraživači i suradnici okupljeni oko inicijative "Pobunjeni Univerzitet", pozvao je profesore, studente, maturante i ostale članove akademske zajednice u Srbiji da im se obrate ako dožive represiju, policijsku brutalnost ili uhićenja, navodeći da će njihov telefon biti dostupan 24 sata.

Portal Nova.rs, čija redakcija se uoči izbora složno oduprla nametanju propagandističkih urednika nove uprave portugalske investicijske grupe Alpac Capital, objavila je u subotu da je postala metom masovnih napada botova i da je za samo pola sata broj pratitelja njihovog portala porastao za oko 15.000 i da nastavlja rasti "neuobičajenom brzinom".

"Riječ je o obrascu napada kojem su u prethodnom periodu bili izloženi brojni nezavisni mediji i organizacije u Srbiji, a koji potencijalno može dovesti do suspenzije njihovih računa na društvenim mrežama", objavio je portal Nova.rs.

Posebno zabrinjava činjenica, navodi taj portal, da se novi val napada "događa upravo dan pred parlamentarne izbore u Srbiji, u trenutku kada je građanima od iznimne važnosti pravovremen pristup pouzdanim i nezavisnim informacijama".