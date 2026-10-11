Izbori za Senat u Češkoj: Oporba pomela konkurenciju, stranka Andreja Babiša ide u drugi krug

Liberalna i konzervativna oporba u Češkoj ostvarila je iznenađujući uspjeh na subotnjim izborima za Senat, pri čemu su najmanje četiri njezina kandidata osigurala izravnu pobjedu već u prvom krugu glasanja. Rezultati su objavljeni nakon što su prebrojani glasovi u više od 80 posto izbornih jedinica. Preliminarni rezultati jasno pokazuju da će oporba zadržati većinu u Senatu, što će gornjem domu parlamenta omogućiti da i dalje djeluje kao protuteža donjem domu, kojim dominiraju desne vladajuće stranke.

Izbori su se održali za samo 27 od ukupno 81 mjesta u Senatu, budući da se trećina članova tog doma bira svake dvije godine.

Senat može odgoditi donošenje zakona i blokirati ustavne promjene, zbog čega ga politolozi opisuju kao „demokratski osigurač”.

O preostalim mjestima odlučit će drugi krug izbora sljedeći tjedan. Prema preliminarnim rezultatima, najviše kandidata koji su prošli u drugi krug ima desna populistička stranka ANO milijardera i premijera Andreja Babiša.

Kritike zbog sukoba interesa

Izbori za Senat, održani istodobno s lokalnim izborima diljem zemlje, smatrani su prvim testom potpore javnosti Babiševoj vladi otkako je preuzela dužnost u prosincu.

Njegova stranka ANO vlada u koaliciji s dvije manje stranke krajnje desnice, Strankom motorista i strankom Sloboda i izravna demokracija (SPD).

Organizacije, među kojima je i Transparency International, optužuju Babiša za sukob interesa zbog njegove dvostruke uloge premijera i osnivača golemog poslovnog carstva.

Kritike je izazvao i vladin plan da se pristojbe za javne radiotelevizijske usluge zamijene izravnim financiranjem iz državnog proračuna.

Više od osam milijuna birača s pravom glasa bilo je pozvano da izaberu lokalna vijeća u više od 6200 gradova, općina i naselja diljem zemlje.

Prema prvim procjenama, odaziv birača iznosio je oko 40 posto. Izbori su održani u petak i subotu.