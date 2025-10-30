Obavijesti

News

Komentari 0
PROGNOZA VREMENA

Izdali alarme: U Gorskom kotaru moguća je obilna kiša, a na Jadranu će puhati jak vjetar

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izdali alarme: U Gorskom kotaru moguća je obilna kiša, a na Jadranu će puhati jak vjetar
Grmljavinsko nevrijeme pogodilo okolicu Zagreba | Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 Celzijeva stupnja

DHMZ je objavio kako će u četvrtak biti promjenljivo oblačno, ponajprije na kopnu i iznadprosječno toplo. Kiša i lokalni pljuskovi mogući su na zapadu zemlje. 

Na širem riječkom području i Gorskom kotaru lokalno je moguća obilna oborina.

Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar, navečer će slabjeti. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 Celzijeva stupnja.

PROGNOZA VREMENA Uglavnom sunčano, za Jadran su izdali žuto upozorenje
Uglavnom sunčano, za Jadran su izdali žuto upozorenje

DHMZ je objavio za četvrtak žuta upozorenja za Jadran zbog jakog vjetra kao i za gospićku i riječku regiju zbog jakog vjetra i obilne kiše.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom
UBOJICA S OVČARE

Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom

Spasoje Petković zvani Štuka je u vrijeme Domovinskog rata imao 18 godina. Na suđenju u Beogradu pričali su kako je upucao Francuza, a potom mu iz džepa uzeo 20 franaka. Potom ih je poklonio Nadi Kalabi
Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...
NAŠLI POSMRTNE OSTATKE

Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...

Kako 24sata neslužbeno doznaju, posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera konačno su pronađeni na Ovčari
VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'
NAKON 34 GODINE

VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Pored Nicoliera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025