PROGNOZA VREMENA
Izdali alarme: U Gorskom kotaru moguća je obilna kiša, a na Jadranu će puhati jak vjetar
DHMZ je objavio kako će u četvrtak biti promjenljivo oblačno, ponajprije na kopnu i iznadprosječno toplo. Kiša i lokalni pljuskovi mogući su na zapadu zemlje.
Na širem riječkom području i Gorskom kotaru lokalno je moguća obilna oborina.
Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar, navečer će slabjeti. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar.
Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 Celzijeva stupnja.
DHMZ je objavio za četvrtak žuta upozorenja za Jadran zbog jakog vjetra kao i za gospićku i riječku regiju zbog jakog vjetra i obilne kiše.
