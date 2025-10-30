Izdali alarme: U Gorskom kotaru moguća je obilna kiša, a na Jadranu će puhati jak vjetar

DHMZ je objavio kako će u četvrtak biti promjenljivo oblačno, ponajprije na kopnu i iznadprosječno toplo. Kiša i lokalni pljuskovi mogući su na zapadu zemlje.

Na širem riječkom području i Gorskom kotaru lokalno je moguća obilna oborina.

Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar, navečer će slabjeti. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 Celzijeva stupnja.

DHMZ je objavio za četvrtak žuta upozorenja za Jadran zbog jakog vjetra kao i za gospićku i riječku regiju zbog jakog vjetra i obilne kiše.

