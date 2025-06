Izdali alarme za vrućine, ali i za vjetar i grmljavinske oluje

U petak će biti djelomice sunčano i vruće, no ne i posve stabilno. Uz više oblaka ujutro u unutrašnjosti lokalno kiša te posebice na istoku i izraženi pljuskovi s grmljavinom, a poslijepodne su pljuskovi mogući uglavnom na sjeveru zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu na udare ponegdje i olujna, a na krajnjem jugu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34, u Dalmaciji i do 37 °C.

U subotu će biti na Jadranu sunčano, a u unutrašnjosti mala, popodne i umjerena naoblaka. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru će umjerena i jaka bura, na udare mjestimice i olujna, na sjevernom dijelu prolazno malo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 25 i 29 °C. Najviša dnevna od 27 do 31, duž obale i na otocima od 32 do 36 °C.

DHMZ je za petak izdao narančasto upozorenje za riječku i splitsku regiju zbog visokih temperatura. DHMZ je za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal te Dalmaciju izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra. Zbog opasnosti od nevremena izdan je žuti meteoalarm za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju. Žuti alarm zbog visokih temperatura izdali su za kninsku, dubrovačku, karlovačku, zagrebačku i osječku regiju.

