BRUTALNO IH MUČILI

Izdali crvenu tjeralicu zbog ubojstva u Boliviji! Likvidirali i Hrvata, a love ovog čovjeka...

Foto: Facebook/Nestali.hr

Tijela trojice muškaraca pronađena su u crnim plastičnim vrećama u unajmljenoj kući. Prema istrazi, žrtve su brutalno mučene prije smrti...

Interpol Bolivije raspisao je crvenu tjeralicu za Pablom Delgadillom zbog njegove navodne umiješanosti u ubojstvo Srbina Miljana Đekića (38), Makedonca Dejanča Lazarevskog (43) iz Strumice te Hrvata Marca Skerbeca (33), čija su tijela pronađena svezana u crnim vrećama u Santa Cruzu, prenosi Blic.rs. 

Interpol Bolivije izdao je crvenu tjeralicu za Pablom Delgadillom, posinkom otetog Roberta Baeze. Tjeralica je raspisana zbog njegove navodne uloge nalogodavca u ubojstvu trojice muškaraca s Balkana u Santa Cruzu, pišu španjolski mediji.

Višestruko ubojstvo dogodilo se 12. kolovoza 2025. godine, u četvrti poznatoj kao Petrolero Norte. Pretpostavlja se da su žrtve prije ubojstva bile mučene.

Juan Carlos Basoalto, direktor policije, potvrdio je da je "za ovom osobom raspisana crvena tjeralica. Kaznena djela koja mu se stavljaju na teret su ubojstvo i zločinačko udruživanje". Prema njegovim riječima, Delgadillo se sumnjiči da je bio nalogodavac ovog zločina.

Foto: Facebook/Nestali.hr

Marco Skerbec (na fotografijama)

Basoalto je također naveo da je obavijest već proslijeđena nadležnim organima. Pravosuđe i Ministarstvo vanjskih poslova bit će zaduženi za provođenje potrebnih procedura za izručenje. "Kao Interpol, poduzet ćemo sve korake da ovaj proces bude što brži, kako bi ova osoba odgovarala pred nadležnim organima i pravdom", dodao je.

Proces izručenja ovisit će o više faktora i mogao bi potrajati između 45 i 60 dana. Delgadillo je uhićen 31. kolovoza 2025. u policijskoj akciji protiv droge u Mato Grossu, u Brazilu. U toj akciji, na tajnoj pisti za slijetanje, uhićeno je još pet osoba.

Trostruko ubojstvo u Petrolero Norte

Tijela trojice muškaraca pronađena su u crnim plastičnim vrećama u unajmljenoj kući. Prema istrazi, žrtve su brutalno mučene prije smrti - jedna je preminula od prostrjelne rane u glavu, dok su druge dvije zadobile teške frakture lubanje, vjerojatno nanesene tupim predmetom poput drvene palice.

Sumnja se da su ubijeni bili dio ogranka balkanskog kartela.

Susjedi su posvjedočili da su prije ubojstva čuli glasnu glazbu i vrisku iz kuće, što upućuje na to da su ubojice pokušale prikriti zvuk nasilja. Nakon što je sve utihnulo, susjedi su primijetili dolazak policije i forenzičara.

Policija je otkrila da su tijela bila natopljena varikinom i pažljivo upakirana u crne vreće za transport.

Uhićene su četiri osobe, svi državljani Bolivije, od kojih su dvojica navodno bila angažirana da uklone tijela. Među njima su i dvojica braće koji su unajmili hladnjaču koja nije stigla na vrijeme, a istražitelji sumnjaju da su čak iskopali jame za zakopavanje žrtava.

