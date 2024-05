Izdali narančasto upozorenje za dio zemlje: Stiže nam još više pljuskova, ali i grmljavina...

U većini krajeva djelomice sunčano, ali i dalje ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom koji osobito poslijepodne u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, ponegdje i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na obali i otocima između 15 i 19 °C. Najviša dnevna većinom između 20 i 25 °C, prognoziraju za sutra iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U srijedu će u istočnoj Hrvatskoj biti sunčano. Većinu vremena prema večeri naoblaka će jačati, a moguća je mjestimična kiša, pa i mjestimični pljusak, uglavnom u zapadnoj Slavoniji. Vjetar će poslijepodne oslabjeti do umjeren jugozapadnjak, zapadnjak i sjeverozapadnjak, a maksimalna temperatura bit će od 23 do 26°C, piše HRT.

Foto: DHMZ





Temperature u središnjoj Hrvatskoj od 22 do 24 °C, a jutarnje od 12 do 14 °C. Uz to, vrijeme će biti sunčano, ali uz povremenu naoblaku i slabu kišu, osobito poslijepodne uz pljuskove i grmljavinu, ponegdje i jugozapadnjak do sjeverozapadnjak.





Poslijepodne ponegdje u Istri, oko Rijeke i Gorske Hrvatske može biti pljuskova, a ponegdje ujutro može biti kratkotrajne magle. Najviša temperatura bit će od 17 do 20 °C u jugozapadnim krajevima, Lici i Gorskom kotaru, a na sjevernom Jadranu od 21 do 24 °C.

U unutrašnjosti Dalmacije i na srednjem Jadranu ponegdje je moguća slaba kiša tijekom noći i jutra, a poslijepodne su mogući mjestimični pljuskovi, uglavnom uz obalu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, ponegdje i sjeverozapadni.





Vjetar u najjužnijem dijelu Hrvatske također je podjednak, a ponegdje postoji i mogućnost kiše, odnosno mjestimičnih pljuskova s ​​grmljavinom, a najviša temperatura bit će između 23 i 25°C. "