Izdali narančasto upozorenje za dio zemlje: Stiže nam novo jako nevrijeme uz pljuskove i tuču

U prvom dijelu utorka u istočnoj Hrvatskoj još će biti djelomice sunčano i uglavnom suho. Zatim jače naoblačenje, pljuskovi i grmljavina pa i nevrijeme, ponegdje s tučom i olujnim vjetrom. Prije toga puhat će većinom umjeren jugoistočnjak, a temperatura dosezati možda i 30 °C, izvijestio je meteorolog Tomislav Kozarić za HRT.

Kako je naveo, izdano je narančasto upozorenje za nevrijeme od sredine utorka u većini središnje Hrvatske, zbog obilnijih pljuskova pogotovo u zapadnijim područjima, a tuče i olujnih udara vjetra u istočnijim.

Foto: DHMZ

- Već od osjetno toplijeg jutra bit će promjenjivo i nestabilno, mjestimice uz kišu i grmljavinu, a na zapadu danju malo svježije. Prema kraju dana zapuhat će jugozapadnjak - istaknuo je.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu povremeno kiša, mjestimice i u obliku izraženijih pljuskova i grmljavine.

- Oblaka će biti osobito do sredine dana, a zatim na moru i sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno do jako jugo, sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 18 °C u gorju do 23 °C na otocima - rekao je Kozarić.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice pljuskove i grmljavinu te nevere. Puhat će umjereno i jako jugo; more većinom umjereno valovito, a poslijepodne će okrenuti na jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak, nakratko moguće i buru. Jutarnja temperatura zraka oko 20 °C, najviša oko 24 °C.

- Na jugu Hrvatske do sredine dana još podosta sunčanog vremena, a zatim promjenjivo i sve nestabilnije, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom te moguće neverama, pogotovo prema kraju dana. Jugo će biti umjereno i jako, najviša temperatura zraka oko 25 °C - zaključio je.

Foto: DHMZ