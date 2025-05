Izdali su alarme: Obilna kiša, grmljavina i na moru jak vjetar

U četvrtak će, prema prognozi DHMZ-a, biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Uglavnom u drugom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Kiša češće na zapadu zemlje, navečer i u noći obilnija, a najrjeđe u Dalmaciji. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, navečer na sjeveru u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno, osobito prema večeri i jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 °C, u gorju niža.

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje i obilnom, uglavnom na Jadranu i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne ponajprije na zapadu smirivanje vremena i smanjenje naoblake. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena i jaka bura, na udare i olujna, južnije i jugo te sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u unutrašnjosti veći dio dana između 11 i 16 °C, navečer osjetno svježije. Na Jadranu najniža od 13 do 18, najviša od 19 do 22 °C.

DHMZ je za četvrtak izdao žuti alarm za osječku, zagrebačku, karlovačku i riječku regiju zbog grmljavinskog nevremena. Za sjevernu Dalmaciju izdali su žuto upozorenje zbog jakog vjetra, a za gospićku regiju zbog obilne kiše.

