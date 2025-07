Izdali upozorenja: Mogući su pljuskovi, u Dalmaciji jak vjetar

U petak će biti djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano. U unutrašnjosti lokalno pljusak, moguća i grmljavina, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena, ponegdje osobito na jugu i jaka bura, popodne uglavnom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna između 23 i 28 °C, u Dalmaciji i malo viša.

U subotu će biti pretežno sunčano, uglavnom poslijepodne uz prolazno više oblaka u unutrašnjosti je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a navečer je na sjevernom Jadranu oborina vjerojatnija. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu i jugo, a tek navečer i drugdje duž obale. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 22 °C. Najviša dnevna većinom između 24 i 29 °C.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za Velebitski kanal te Dalmaciju zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.