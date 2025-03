Izdali upozorenja: Na kopnu jako hladno jutro, ima i mraza

U četvrtak će biti sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice uz umjeren i jak mraz. Vjetar slab, poslijepodne ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 17 °C.

U petak će biti pretežno sunčano, a prema kraju dana na zapadu umjerena naoblaka. Ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a mjestimice i slab mraz, uglavnom u Lici. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu ponegdje i jugo. Minimalna temperatura zraka uglavnom od -2 do 2, a na Jadranu između 3 i 8 °C. Maksimalna temperatura većinom od 15 do 18 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

DHMZ je za četvrtak izdao žuto upozorenje za unutrašnjost zbog iznimno niskih temperatura.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.