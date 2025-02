Izdan alarm! Očekujte pljuskove s grmljavinom i orkansku buru: 'Moguć je prekid prometa...'

U Hrvatskoj u subotu u većini krajeva djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U Dalmaciji će biti ponegdje kiša, mjestimice u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom. Dok će na istoku i u gorju biti većinom oblačno još ponegdje uz malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na Jadranu uglavnom od 3 do 9 °C. Najviša dnevna između -1 i 3, na Jadranu od 7 do 13 °C, piše DHMZ.

Žuti alarm, potencijalno opasno vrijeme, izdan je za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju. Dok je narančasti, opasno vrijeme, izdan riječku regiju.

Foto: DHMZ

Crveni alarm izdan je za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

Alarmi su izdani uglavnom zbog mjestimice moguće olujnih i orkanskih udara bure.

- Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - upozorava DHMZ.

- Idućih dana bez oborine, u kopnenom području u nedjelju uglavnom oblačno, a početkom tjedna sunčanije. Jutra će biti hladna, a dnevna temperatura uglavnom između 0 i 5 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i do 10 °C.

Na Jadranu najviše vrijednosti temperature zraka od 7 do 12 °C, u nedjelju na jugu i malo više, a jutra će biti hladnija od subotnjeg. Još će puhati bura, ali slabija, te će biti uglavnom sunčano, u nedjelju i ponedjeljak povremeno s umjerenom naoblakom - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.