Izdan žuti meteoalarm: Kiša će nas pratiti sve do konca tjedna

Početak novog tjedna donosi nam novo pogoršanje vremena. Tjedan započinje kišom, koja će još češća i obilnija biti u utorak i srijedu, kada će mjestimice biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, pa i olujnih nevremena i tuče. Za sutra je za cijelu zemlju na snazi žuti alarm zbog obilnih kiša i grmljavinskih nevremena.

Ponedjeljak donosi pretežno oblačno i kišovito vrijeme

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčanih razdoblja biti vrlo malo. Povremeno će padati kiša, a popodne su mjestimice mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 17 °C, a najviša između 20 i 24 °C, kaže dr. sc. Petra Mikuš Jurković za HRT.

U središnjoj Hrvatskoj najveća je vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu na Banovini. Prevladavat će oblačno uz čestu kišu i uglavnom slab vjetar te dnevnu temperaturu od 18 do 21 °C.



Hladnije od prosjeka za doba godine bit će i u gorju i na sjevernom Jadranu, uz pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Duž obale će puhati umjereno jugo, pa će more biti umjereno valovito, prema otvorenome i valovito.



U Dalmaciji još valovitije i vjetrovitije. Prevladavat će oblačno, dok su kraća sunčana razdoblja vjerojatnija južnije od Splita u popodnevnim satima. Povremeno će padati kiša, lokalno moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom, posebice u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura od 18 do 20 °C.



I na jugu Hrvatske danju podjednaka temperatura. Bit će uglavnom oblačno, povremeno uz kišu, pa i takozvanu prljavu. Osobito poslijepodne mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, a kraćih sunčanih razdoblja bit će rijetko. Duž obale će puhati većinom umjereno, a na otocima i jako jugo."

Nestabilno do kraja tjedna

Prema sredini tjedna na kopnu očekuje se još malo niža temperatura. Do srijede kiša će biti česta, mjestimice i obilnija te izraženija, a lokalno je moguće i nevrijeme praćeno tučom i prolazno jakim vjetrom. Od četvrtka prognozira se više sunčanog vremena, no i dalje nestabilno, uz povremenu kišu, uglavnom na istoku zemlje.

I na Jadranu do srijede bit će vrlo nestabilno. Povremeno će biti kiše, mjestimice i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Obilnija kiša u utorak je vjerojatna u Dalmaciji, a u srijedu pak na sjevernom Jadranu. Umjereno i jako jugo na sjevernom će dijelu u srijedu zamijeniti bura, koja će se u četvrtak proširiti i duž cijele obale te pojačati. Od četvrtka kiša će biti rjeđa pojava, no sasvim stabilnog vremena i dalje nema na vidiku.

