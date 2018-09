Izetbegović: Dodik je opasan, pokušava srušiti mir u državi

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ocijenio je u ponedjeljak u Sarajevu kako je njegova zemlja ponovo suočena s izazovima poput onih iz 90-ih godina te da je na političkoj pozornici ponovo pokušaj ostvarenja ciljeva koji nisu mogli biti postignuti ratom.

- Mislim na ono što uporno i sve drskije govori Milorad Dodik kada kaže da će napraviti referendum - kazao je Izetbegović tijkom predstavljanja nekih od kandidata njegove Stranke demokratske akcije (SDA) na općim izborima zakazanim za 7. listopad.

Izetbegović je kazao kako su na pozornici povampirene ratne ideologije i pesimistično zaključio da će 'biti još gore' jer Dodik sada vreba priliku za ostvaranje projekta otcjepljenja Republike Srpske od BiH, računajući na globalne promjene koje bi mu to omogućile.

U međuvremenu, tvrdi Izetbegović, Dodik stvara ozračje u kojemu bi bilo moguće izvesti takav projekt, primjerice relativizirajući genocid u Srebrenici.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- On otvoreno ide na to da sruši mirovni sporazum, a kada to učini srušit će mir - upozorio je Izetbegović opisujući Dodikovu politiku kao nastojanje da se uzdrma temelje BiH a dodao je kako u tome sudjeluje i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović gradeći savezništvo s Dodikom.

- Takvo nastojanje da se nešto dobije za hrvatsku komponentu je pogrešna politika - poručio je Izetbegović Čoviću iz Sarajeva.

Ove ocjene Izetbegović je iskoristio kako bi pozvao na mobiliziranje pristalica SDA u cilju potpore kandidatima te stranke na predstojećim izborima i osiguranje njezinog sudjelovanja u budućoj vlasti jer misli kako je to jedini način da se spriječe pokušaji podjele BiH.

Posebice je upozorio kako se ne bi smjela dopustiti pobjeda Fahrudina Radončića u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

- Radončiću ništa, a znam ga dobro kao svoj džep, ništa ne bih povjerio a naročito ne sudbinu države. Nikada ne znate s kim će taj čovjek napraviti savez i koga će izdati - kazao je Iztebegović očevidno zaoštravajući predizbornu retoriku.

Izetbegović na ovim izborima nakon dva mandata nema pravo ponovno se kandidirati za državni vrh a SDA je kao kandidata istaknula njegovog bliskog suradnika i sadašnjeg zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma parlamenta BiH Šefika Džaferovića.

Izetbegović je pozvao Bošnjake odnosno pristalice SDA da Džaferoviću osiguraju pobjedu i da svoje glasove ne rasipaju na kandidate poput Željka Komšića.