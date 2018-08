Izetbegović sad kaže da ipak nije protiv Pelješkog mosta

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je u petak, nakon što je mjesecima napadao Pelješki most, kako mu nije cilj zaustaviti njegovu izgradnju nego osigurati 'papir' koji će njegovoj zemlji jamčiti pravo nesmetanog pristupa međunarodnim vodama u Jadranskom moru.

- Nama je potreban papir na kojemu je definirana granica i međunarodni koridor koji nas vodi do otvorenog mora. To se može uraditi i kada je most završen - kazao je bošnjački član predsjedništva Iztebegović novinarima na planini Igman kod Sarajeva gdje je sudjelovao u obilježavanju jedne od bitaka iz rata 1992-1995.

Bošnjački političari u BiH na čelu s Izetbegovićem, nasuprot srpskim i hrvatskim, se već dulje vrijeme protive Pelješkom mostu prijeteći tužbama i povezuju njegovu gradnju s određivanjem granice na moru između Hrvatske i BiH i pitanjem izlaska BiH na otvoreno more.

U znatno pomirljivijem tonu Izetbegović je u petak ustvrdio kako sada slijedi 'duga šahovska partija' s Hrvatskom kako bi BiH osigurala ove svoje interese ali je istaknuo kako to ne znači zaustavljanje gradnje mosta i poduzimanje bilo kakvih koraka koji bi štetili interesima Hrvatske.

Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i šef delegacije Europske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark izjavili su u petak kako ne vide ništa sporno u tome da Hrvatska gradi Pelješki most i da taj projekt ne treba povezivati s utvrđivanjem granice između dvije države.

- Ovdje se miješaju tri stvari - most, granica i pravo slobodnog pristupa otvorenome moru. To su tri stvari koje nisu povezane. Smatram da plovila iz BiH trebaju imati izlaz na otvoreno more ali (Pelješki) most sam po sebi to ne ograničava jer ima takve gabarite da to omogućava - kazao je Ivanić novinarima u Bijeljini.

Srpski član predsjedništva, koji je odbio podržati prijedlog aktualnog predsjedatelja Bakira Izetbegovića da se pred međunarodnim sudovima pokrene postupak protiv Hrvatske, podsjetio je kako je gradnja mosta projekt koji podupire i sufinancira Europska unija koja je bila u prilici pozorno razmotriti sve njegove aspekte i utvrditi postoji li kakva zapreka gradnji.

Wigemark je u petak pozvao vlasti u BiH da problem razgraničenja riješe u razgovorima s hrvatskim vlastima. Odbacio je Izetbegovićeve tvrdnje kako je odluka EU-a da sufinancira gradnju Pelješkog mosta odluka 'nekih službenika' Unije koje je izlobirala Hrvatska.

Takvo što nije moguće jer je Europska komisija pozorno odvagnula sve elemente projekta Pelješkog mosta, kazao je švedski diplomat.