Izglasan rebalans proračuna Grada Zagreba: Sada iznosi 3,34 milijarde eura. Oporba kritizira

Zagrebačka Gradska skupština u srijedu je na sjednici prihvatila rebalans proračuna Grada Zagreba koji je za ovu godinu porastao za 186 milijuna eura, odnosno s 3,15 na 3,34 milijarde eura, uz oštru kritiku oporbe da je proračun fiktivan. Za rebalans proračuna glasovalo je 24 gradska zastupnika, a 12 ih je bilo protiv.

- U Gradu Zagrebu kad govorimo o proračunu imamo jedan veliki paradoks. Ogromni prihodi, loša realizacija i katastrofalno planiranje - ocijenio je HDZ-ov potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman.

Rekao je da su prihodi 2021. bili 600 milijuna eura, a 2026. milijardu i 400 milijuna eura - što je više nego dvostruko. Herman kaže da s druge strane u državi imamo ogroman gospodarski rast, rekordnu zaposlenost i rekordno visoke plaće.

Dodao je i da, zbog toga što prihodi Grada strelovito rastu, već godinama apeliraju da u Gradu Zagrebu smanje stope poreza na dohodak.

Pita i je li dokument rebalansa proračuna Grada Zagreba vjerodostojan, jesu li u plusu ili su u minusu? Kaže da ako su u plusu mogu imati različito mišljenje oko smanjivanja stopa poreza na dohodak, a ako su u minusu oni u HDZ-u neće više tražiti da se smanje stope poreza na dohodak radi financijske odgovornosti prema građanima Zagreba.

Gradska zastupnica iz stranke Drito Milka Rimac Bilušić rekla je da Zagreb trenutno nema problem s manjkom novca i to samo zato što građani svojim porezima pune blagajnu.

- Ima problema s viškom pogrešnih prioriteta. Preneseni višak se koristi kao stranačka blagajna za nova zapošljavanja i dijeljenje udrugarima umjesto da se taj novac vrati Zagrepčanima kroz čišći, protočniji i funkcionalniji grad - poručila je.

Gradski zastupnik HSLS-a Alen Lochert rekao je kako bi htio skrenuti pažnju na porijeklo tog novca.

- Dakle, taj novac i najveći dio tog rebalansa je utemeljen na dvije stvari - u tome što je povećan obuhvat osoba koje plaćaju porez na dohodak, a to znači dodatni zaposleni i u tome što su rasle bruto, a time i neto plaće, a istovremeno je osobni odbitak ostajao isti - poručio je.

Gradonačelnik Tomašević je na kritiku HDZ-a da su podaci koje iznosi fiktivni, poručio da njihova izvješća o izvršenju proračuna idu uredno Ministarstvu financija i nikada nisu dobili nikakve ispravke, tako da nema smisla da se osvrće na takve, kako je rekao, "iracionalne optužbe".

A na činjenicu da su na nekim projektima smanjivana sredstva, Tomašević je poručio da se od tih projekata ne odustaje, nego se samo odgađaju za sljedeću godinu.

Poručio je da u Gradu i dalje imaju situaciju deseterostrukog povećanja kapitalnih investicija, a većina rebalansa zapravo ide na plaće cijelog sustava i to zato, objasnio je, jer se ne dižu cijene.

- Cijene ZET-a, odvoza otpada, vrtića ili nekih drugih usluga građanima nisu išle gore. Zato to financiramo rebalansom iz proračuna - poručio je Tomašević.

Kaže da imaju oko 8000 zaposlenih u dječjim vrtićima i plaće su im od početka ove godine povećane 6,8 posto, a toliko su povećane i plaće u gradskim kulturnim ustanovama, vatrogascima i Gradskoj upravi. U poduzećima - u Zagrebačkom holdingu i ZET-u - u svibnju prošle godine plaće su povećane 15,6 posto, a dodatno su povećane, za 4,4 posto, od početka ove godine.

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić istaknuo je da SDP podržava rebalans proračuna.

- Proračun raste za više od 180 milijuna eura i ispunjava ključne kriterije koji su za SDP bitni - poručio je Mišić.

I on je istaknuo da je početkom godine povećana osnovica za plaće u Gradu Zagrebu za 6,8 posto, što je, kaže Mišić, znatno više, na razini godine tri puta više, nego što raste osnovica u državi - tri puta po jedan posto tijekom godine.

Također, SDP-u je iznimno bitno da cijena komunalnih usluga u Zagrebu ne rastu, poručio je Mišić.