Izgledalo je kao da spava: Beba je bila 8 sati u kipućem autu...

Jednogodišnji dječak iz Floride umro je nakon što ga je majka ostavila zatvorenog u automobilu više od osam sati. Policijski službenik izjavio je za ABC News da je dječak pronađen u petak u autu na parkiralištu u mjestu Pembroke Pines.

Majka je navodno otišla na posao, a dok je bila na poslu, dječak je cijelo vrijeme proveo u autu. Temperatura zraka toga se dana popela na 34 stupnja Celzijevih. Pripadnici policije, vatrogasci i hitna pomoć odmah su reagiralo na dojavu o dječaku zaključanom u automobilu, no mališanu više nije bilo spasa.

- Izgledalo je kao da spava. Nisam ni pomislila da bi mogao biti mrtav - izjavila je žena koja je pozvala policiju.

