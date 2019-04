Izgorjela su dva auta: Planuo je Mercedes, a nakon njega Smart

U požaru koji je zasada iz još neutvrđenih razloga buknuo u nedjelju oko 4.30 sati u Goranskoj ulici u Novigradu, u potpunosti su izgorjeli parkirani automobili Mercedes i Smart jedne tvrtke.

Pet vatrogasaca s tri vozila koji su stigli na intervenciju vatrenu su buktinju ugasili do 5 sati, a do 7 sati osiguravali požarište do dolaska policije, koja je utvrdila da je požar izbio na parkiranom Mercedesu, a potom se proširio i na drugi automobil.

Tek po dovršetku policijskog očevida i dolaska inspektora zaštite od požara PU istarske znat će se točan uzrok požara, odnosno da li je on bio podmetnut ili se radilo o tehničkome kvaru.