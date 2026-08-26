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VATROGASCI NA TERENU

Izgorjela trafostanica kod Splita, pola Kaštela bez struje!

Piše 24sata,
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Izgorjela trafostanica kod Splita, pola Kaštela bez struje!
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Bez struje su ostali Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac.

U Kaštelima je izbio požar na području iznad trgovačkog centra Stop Shop, a prema prvim informacijama izgorjela je trafostanica, javlja Dalmacija Danas.

Navode kako je zbog požara došlo prekida u opskrbi električnom energijom. Bez struje su ostali Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac.

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Na teren su odmah pojurili vatrogasci.

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