Bez struje su ostali Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac.
VATROGASCI NA TERENU
Izgorjela trafostanica kod Splita, pola Kaštela bez struje!
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U Kaštelima je izbio požar na području iznad trgovačkog centra Stop Shop, a prema prvim informacijama izgorjela je trafostanica, javlja Dalmacija Danas.
Navode kako je zbog požara došlo prekida u opskrbi električnom energijom. Bez struje su ostali Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac.
Na teren su odmah pojurili vatrogasci.
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