Izgorio auto, više ozlijeđenih. Svemu je prethodila policijska potjera? 'Zabili se u skladište...'

Kolega i ja smo dva dobrovoljna vatrogasca i išli smo s vatrogasnog kupa te smo prilikom skidanja s autoceste primijetili kako nešto gori kod skladišta u Donjoj Zdenčini, počinje s nevjerojatnom pričom jedan od čitatelja 24sata...

Odmah dodaje i kako su odmah zvali 112 da na teren pošalju više vatrogasaca, jer su mislili da gori samo skladište.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar kod skladišta Orbica | Video: čitatelj/24sata

- Kada smo se približili vidjeli smo nekoliko osoba kako leži, a kroz razgovor smo čuli kako su bježali od policije te da su se zabili u skladište, nakon čega se automobil zapalio - ispričao je čitatelj.

Istaknuo je i kako su odmah izvukli cijevi iz hidrante i krenuli s gašenjem požara.

- Uspjeli smo smiriti požar, a kasnije su došle kolege iz lokalnog DVD-a koji su nastavili osiguravati mjesto događaja - zaključio je čitatelj.

Iz zagrebačke policije nisu nam mogli potvrditi detalje oko potjere, već su rekli kako su u nedjelju popodne zaprimili dojavu o požaru.

- Riječ je o požaru vozila koje je sletjelo s kolnika. Ozlijeđeno je nekoliko osoba koje su prevezene u bolnicu - rekli su iz policije. Dodali su i kako će više detalja bit poznato nakon očevida.