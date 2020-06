Izgradnja Pelješkog mosta napreduje otežano: 'To neće utjecati na dovršetak projekta'

Riječ je o 18 kilometara stonske obilaznice za koju su dobili rok od 28 mjeseci od uvođenja u radove u prosincu prošle godine. Mnogi sumnjaju da će Grci uspjeti izgraditi dionicu u zadanom roku

<p>Izgradnja Pelješkog mosta napreduje otežano s obzirom na nemogućnost zamjene i pojačanja kineske radne snage na koju je izvođač, kineska tvrtka CRBC, računala. Segmenti čelične rasponske konstrukcije mosta koji su dopremljeni iz Kine krajem veljače, iako su djelomično podignuti i oslonjeni, nisu spojeni zbog nemogućnosti dolaska zavarivača iz dva proizvodna pogona u Kini.</p><p><strong>Pogledajte video:</strong></p><p>Kako nam navode iz Hrvatskih cesta, izvođač radova razmatra mogućnost privremenog angažmana lokalnih zavarivača iz Brodosplita kako ne bi pretjerano izgubio na vremenu ako se restrikcije putovanja nastave.</p><p>- Rok završetka mosta bio je 31. srpnja 2021., no zbog korona virusa i nemogućnosti naših stručnjaka da odu u Kinu i vide kako se proizvode pojedini segmenti i elementi mosta, moglo bi doći za oko dva do tri mjeseca produljenja toga roka – poručio je i sam predsjednik Vlade <strong>Andrej Plenković </strong>iz Komarne tijekom prošlotjednog obilaska gradilišta.</p><p>Isto nam potvrđuju i u Hrvatskim cestama, no kašnjenje od tri mjeseca, objašnjavaju, neće utjecati na dovršetak projekta jer je kineski izvođač u startu dao šest mjeseci kraći rok od planiranog. Najviše zabrinutosti izaziva dionica za koju je zadužena tvrtka Avax iz Grčke.</p><p>Riječ je o 18 kilometara stonske obilaznice za koju su dobili rok od 28 mjeseci od uvođenja u radove u prosincu prošle godine. Mnogi sumnjaju da će Grci uspjeti izgraditi dionicu u zadanom roku.</p><p>- Kineski konzorcij izvođača na mostu i austrijski izvođač na pristupnim cestama lokalno su organizirali smještaj za radnike i mobilizirali su sve resurse za neprekinuto izvođenje radova. Grčki izvođač od uvođenja u posao nije mobilizirao sve potrebne resurse kako bi započeo radove, te kasni s početkom radova na kritičnom putu. Trenutno stanje angažmana ukazuje na to da će se početak radova na kritičnom putu još odgoditi. Stonska obilaznica je zbog konfiguracije terena i projektnog rješenja za svladavanje terena uz stonski kanal organizacijski i tehnološki vrlo složena za izvedbu radova – kažu nam u Hrvatskim cestama.</p><p>Grci su se do sada pravdali nemogućnošću dopremanja opreme zbog mjera izazvanih izazvanih pandemijom korona virusa i restrikcijama na granicama, no čini se da više nemaju izgovora. Što se tiče proizvodnje čeličnih dijelova konstrukcije samog mosta, iz Hrvatskih cesta kažu kako su proizvodni pogoni u Kini uslijed pandemije bili posve zatvoreni tijekom dva i pol mjeseca te da su sada ponovno otvoreni.</p><p>- Izvedbena projektna dokumentacija za nastavak proizvodnje je posve spremna i ovjerena od danskih revidenata. Druga pošiljka dijelova mosta predviđa u rujnu, a segmenti nisu proizvedeni, već se priprema materijal za okrupnjavanje segmenata. Nadzor nad pripremom segmenata u pogonima za hrvatski konzorcij nadzornih inženjera trenutno kao suradnik radi Bureau Veritas zbog nemogućnosti odlaska u Kinu jer nema letova. Nadzor razmatra sve opcije odlaska, kineska ambasada je angažirana za brzo izdavanje viza, a u međuvremenu nadzor dalje traži partnere u Kini za obavljanje dnevnog nadzora i provedbu kontrolnih ispitivanja – kažu u Hrvatskim cestama.</p><p>Dodaju i kako austrijski izvođač, tvrtka Strabag, iako u otežanim uvjetima zbog poremećenih dobavnih pravaca lanca dobavljača za armaturni čelik i eksploziv iz Italije, za sada radove izvode u okviru odobrenog dinamičkog plana. Austrijska tvrtka, podsjetimo, dobila je posao izgradnje priključnih cesta s već postojećim prometnicama s kopnene strane te na Pelješcu.</p><p>U posao su krenuli u studenom prošle godine i imaju rok od 33 mjeseca za dovršetak. Inače, vrijednost samog Pelješkog mosta je 2,08 milijarde kuna bez uključenog PDV-a, dok je cijena izgradnje pristupnih cesta gotovo milijardu kuna, bez PDV-a.</p>