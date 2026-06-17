Izgubili ste novac? Djevojka ga je našla na okretištu Črnomerec. Policija traži vlasnike

Kako je izvijestila zagrebačka policija u utorak na području Črnomerca, u Ilici, na okretištu autobusa i tramvaja maloljetnica je pronašla novac.

- Novac je osobno donijela u policijsku postaju i predala ga je policiji - istaknula je policija.

Također, pozvali su vlasnika da najprije kontaktira policiju na broj telefona 01/3775-924 radi daljnjih dogovora kako bi potom osobno pristupio u II. policijsku postaju Zagreb (Črnomerec), Ilica 245.