Vlasnika pozivamo da osobnim dolaskom u policiju dokaže da je novac njegov, rekli su iz policije
PRONALAZAK U ZAGREBU
Izgubili ste novac? Djevojka ga je našla na okretištu Črnomerec. Policija traži vlasnike
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Kako je izvijestila zagrebačka policija u utorak na području Črnomerca, u Ilici, na okretištu autobusa i tramvaja maloljetnica je pronašla novac.
- Novac je osobno donijela u policijsku postaju i predala ga je policiji - istaknula je policija.
Također, pozvali su vlasnika da najprije kontaktira policiju na broj telefona 01/3775-924 radi daljnjih dogovora kako bi potom osobno pristupio u II. policijsku postaju Zagreb (Črnomerec), Ilica 245.
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