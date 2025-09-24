Obavijesti

POLA SATA NA 90 STUPNJEVA

Izgubio svijest u sauni. Jetra mu se skuhala, bubrezi otkazali: Damjana spasili u KBC Zagreb

Da on nije bio transplantiran, on ne bi preživio čitavu tu situaciju,

Boravak u javnoj sauni umalo je bio poguban za 33-godišnjeg Damjana Moškatela. Doživio je toplinski udar i više od pola sata bio je bez svijesti na oko 90 stupnjeva. Jetra mu se doslovno skuhala, bubrezi su mu otkazali...

Ali život su mu uspjeli spasiti u KBC-u Zagreb. Iz saune ga je izvukao čovjek kojeg još nije upoznao, u pomoć su mu priskočili kum, djelatnici Hitne...

-  Definitivno je bio jako težak slučaj, radilo se o mladom pacijentu s netipičnim uzrokom zatajenja jetre i teško je tu izvagati, s jedne strane da se ne uđe u nepotrebnu transplantaciju, a s druge ako se ta prilika propusti, da ga se životno ugrozi - kaže gastroenterolog, član tima za transplantaciju jetre Vibor Šeša, dr. med., KBC Zagreb, piše HRT.

Jetra je stigla u roku od 72 sata.

- Da on nije bio transplantiran, on ne bi preživio čitavu tu situaciju. Transplantacije jetre se često rade u Hrvatskoj, ali ne zbog akutnog zatajenja, akutno zatajenje je svega tri posto nekakvih indikacija, rekla je za HRT voditeljica Centra za transplantaciju jetre KBC-a Zagreb prof. dr. sc. Ana Mrzljak, dr. med.

Moškatelo se prisjetio svojih dana u bolnici...

- Prvo sjećanje koje imam - je otprilike par dana nakon transplantacije. Ono što je zapravo koliko sam shvatio svima fascinantno što pri toj temperaturi najčešće ode mozak, jer ostane bez kisika. Ja u tom pogledu nisam imao problema, stradala je zapravo sama ta koža koja je zadobila opekline, te jetra i bubrezi koji su u potpunosti zakazali - rekao je Moškatelo.

Mjesec i pol proveo je u izolaciji, u jedinici intenzivnog liječenja, dijaliza i transplantacija jetre značili su mogući spas. Gotovo tri mjeseca kasnije hoda, vježba, grli svoju suprugu. I jako je zahvalan svima...

- Neću nikog imenovati imenom, jer je 30 i nešto doktora sudjelovalo i medicinskog osoblja i na operaciji koja je trajala 11 sati, zato što je bilo nekih komplikacija. Gledam ovo kao na neki zadatak i novu priliku da idem dalje - kaže Damjan.

Zahvalama se pridružuje i njegova supruga...

- Zaista sam beskrajno zahvalna i donoru i njegovoj obitelji, na svim čudima i doktorima i svim sestrama, apsolutno cijelom osoblju s Rebra zato što je on tu danas s nama - naglasila je Tihana Moškatelo.

- On je dobro i doživotno, naravno, sad naš pacijent, pacijent s transplantiranom jetrom, koji će nastaviti dolaziti k nama na kontrole u malo manjim intervalima, poručila je specijalist gastroenterolog dr. sc. Iva Košuta, dr. med., članica tima za transplantaciju jetre, KBC Zagreb. 

