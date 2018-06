'Izjava da mladi odlaze zbog roditelja je bila šala za kolegu'

Nakon što je dao izjavu da mladi najčešće odlaze iz Hrvatske zbog teških roditelja koji im zagorčavaju život, HDZ-ov zastupnik u Saboru i predsjednik Gradskog vijeća Vinkovaca Mladen Karlić objasnio je da je to "sve bila šala".

Spornu rečenicu izrekao je tijekom polemike sa SDP-ovim Damirom Rimcem na sjednici Gradskog vijeća:

- To je bila zapravo šala na njegov račun i ništa drugo. Do te šale je došlo nakon što je Rimac rekao da i njegova kći razmišlja o odlasku iz Vinkovaca. Onda je on sve to malo preoblikovao i prezentirao kako njemu odgovara, rekao je Karlić za Večernji list.