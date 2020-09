Izjurila iz auta i obavila veliku nuždu pred zgradom na Vrbiku: 'Žao mi je, snašla me nemoć!'

<p>Snašao ju je trenutak nemoći, autom je ušla u naselje Vrbik i stala kod kućnog broja 7. Iz njega je izjurila brzinom munje i obavila veliku nuždu. </p><p>Danas joj je iskreno žao, ali moli sud da je blago kazni jer je imala, kako kaže, silni pritisak.</p><p>Majku dvoje djece, stanovitu S.S. (56) Prekršajni sud u Zagrebu je kaznio sa 450 kuna jer je obavila veliku nuždu 16. ožujka, usred bijela dana, ispred zgrade u Tenžerinoj ulici u Zagrebu, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/nesretna-majka-dvoje-djece-uhvacena-kako-vrsi-veliku-nuzdu-usred-vrbika-platila-je-paprenu-kaznu-15020713" target="_blank">Jutarnji</a>.</p><p>Pritom je, ipak, oslobođena plaćanja troška prekršajnog postupka zbog loših imovinskih prilika.</p><p>- Doista sam toga dana izašla iz auta i na javnoj površini obavila veliku nuždu. Iskreno mi je žao. Osjećam se krivom. Ali, imala sam silni pritisak i morala sam to učiniti. Molim sud da me blago kazni jer mi je doista žao što sam to učinila – pravdala se Zagrepčanka u sudnici. </p><p>Ne bi možda ni završila na sudu da je nije vidjelo nekoliko prolaznika i stanara zgrade.</p><p>Po dovršetku istraživanja, policija ju je prijavila za kršenje članka 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira odnosno da je vrijeđala moralne osjećaje građana i to svega 50-ak metara od zgrade Zagrepčanke u kojoj svoje urede ima niz tvrtki ali se nalaze i prostorije zagrebačkog tužiteljstva.</p><p>Kazna od 450 kuna za sud je primjerena jer, kako stoji u presudi, odgovara težini počinjenog prekršaja i stupnju povrijeđenosti zaštićenog dobra. </p>