Izletio s ceste kraj Ludbrega i zabio se u stup pa pobjegao, u ostavio ozlijeđenog suputnika

Teška prometna nesreća dogodila se u subotu, 29. kolovoza oko 11 sati na lokalnoj cesti u mjestu Županec. U nesreći je ozlijeđen 61-godišnji putnik, dok je 34-godišnji vozač nakon sudara pobjegao s mjesta događaja. Kako je utvrđeno policijskim očevidom, 34-godišnjak je upravljao automobilom iako mu je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova bilo oduzeto pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.

Zbog neprilagođene brzine stanju i osobinama ceste, automobilom je najprije sletio ulijevo izvan kolnika. Pokušavajući se vratiti na cestu, naglo je skrenuo udesno, nakon čega je potpuno izgubio nadzor nad vozilom.

Automobil se počeo nekontrolirano zanositi cijelom širinom kolnika, a potom je ponovno sletio ulijevo. Prednjim dijelom udario je u betonski stup javne rasvjete.

U nesreći je ozlijeđen 61-godišnji putnik. Hitno je prevezen u Županijsku bolnicu Koprivnica, gdje će težina njegovih ozljeda biti naknadno utvrđena.

No, 34-godišnjak se nakon nesreće pješice udaljio s mjesta događaja. Policija navodi da pritom nije pružio pomoć ozlijeđenom putniku niti je o nesreći obavijestio nadležnu policijsku postaju.

Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće prijeti mu novčana kazna do 3960 eura ili do 60 dana zatvora, kao i zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju do 18 mjeseci.

Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i devet negativnih prekršajnih bodova.