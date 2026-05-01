Između Hrvatske i Srbije 'nastala' nova država! Predsjedniku zabranili ulaz
Verdis, službeno Slobodna Republika Verdis, samoproglašena je mikronacija smještena između Hrvatske i Srbije u blizini Liberlanda. Osnovao ju je 21-godišnji Australac Daniel Jackson koji je trenutačno 'osuđen' na ostracizam u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Daniel Jackson, koji trenutačno živi u Velikoj Britaniji, proglasio je Verdis prije tri godine. Njegova je ideja bila stvoriti neutralnu zonu koja bi služila kao utočište za nevladine udruge i međunarodne posrednike. Inspiraciju je, ironično, pronašao u Vukovaru, pa je zastava Verdisa plavo-bijelo-plava, dok grb krasi bijela roda (simbol mira) i hrast (simbol snage), piše Heute.
Ipak, državnička karijera mladog Australca naišla je na zid čim je pokušao kročiti na ‘svoj‘ teritorij. Hrvatska policija brzo je reagirala, a Jacksonu je izrečena trajna zabrana ulaska u zemlju.
Ekipa oko Jacksona vjerovala je da su pronašli terra nullius, ničiju zemlju, na potezu dunavske granice gdje se Zagreb i Beograd još uvijek spore oko točne crte razgraničenja.
Međutim, hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslova jasno je dalo do znanja: Verdis ne postoji. Sporni teritorij prema međunarodnom pravu pripada Hrvatskoj i dio je neriješenog graničnog spora, što znači da nije slobodan za ‘okupaciju‘ od strane avanturista s interneta.
Jackson ne krije da mu je glavni uzor Vít Jedlička, češki aktivist koji je 2015. godine na sličan način proglasio Liberland na dunavskom poloju Gornja Siga.
