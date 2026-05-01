Obavijesti

News

Komentari 0
IMAMO NOVOG SUSEDA

Između Hrvatske i Srbije 'nastala' nova država! Predsjedniku zabranili ulaz

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Između Hrvatske i Srbije 'nastala' nova država! Predsjedniku zabranili ulaz
Foto: Instagram

Daniel Jackson, koji trenutačno živi u Velikoj Britaniji, proglasio je Verdis prije tri godine. Njegova je ideja bila stvoriti neutralnu zonu koja bi služila kao utočište za nevladine udruge i međunarodne posrednike

Verdis, službeno Slobodna Republika Verdis, samoproglašena je mikronacija smještena između Hrvatske i Srbije u blizini Liberlanda. Osnovao ju je 21-godišnji Australac Daniel Jackson koji je trenutačno 'osuđen' na ostracizam u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Daniel Jackson, koji trenutačno živi u Velikoj Britaniji, proglasio je Verdis prije tri godine. Njegova je ideja bila stvoriti neutralnu zonu koja bi služila kao utočište za nevladine udruge i međunarodne posrednike. Inspiraciju je, ironično, pronašao u Vukovaru, pa je zastava Verdisa plavo-bijelo-plava, dok grb krasi bijela roda (simbol mira) i hrast (simbol snage), piše Heute.

Ipak, državnička karijera mladog Australca naišla je na zid čim je pokušao kročiti na ‘svoj‘ teritorij. Hrvatska policija brzo je reagirala, a Jacksonu je izrečena trajna zabrana ulaska u zemlju.

Ekipa oko Jacksona vjerovala je da su pronašli terra nullius, ničiju zemlju, na potezu dunavske granice gdje se Zagreb i Beograd još uvijek spore oko točne crte razgraničenja.

'NEOVISNA DRŽAVA' Ničija zemlja između Hrvatske i Srbije: Liberland ima i svoje ‘zlato’, a planiraju i svoj ZOO
Ničija zemlja između Hrvatske i Srbije: Liberland ima i svoje ‘zlato’, a planiraju i svoj ZOO

Međutim, hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslova jasno je dalo do znanja: Verdis ne postoji. Sporni teritorij prema međunarodnom pravu pripada Hrvatskoj i dio je neriješenog graničnog spora, što znači da nije slobodan za ‘okupaciju‘ od strane avanturista s interneta.

Jackson ne krije da mu je glavni uzor Vít Jedlička, češki aktivist koji je 2015. godine na sličan način proglasio Liberland na dunavskom poloju Gornja Siga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!
HEROJI BLJESKA

NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!

U samo 31. sat hrvatska vojska i policija su prije 31. godine u operaciji Bljesak oslobodili Zapadnu Slavoniju koju su Srbi uz pomoć JNA okupirali 1991. godine. Oko 7200 pripadnika HV-a i policije nasuprot otprilike 4000 vojnika 18. korpusa vojske pobunjenih Srba, oslobodili su 500 kvadratnih kilometara tzv. SAO Zapadna Slavonija i deblokirali cestu Zagreb-Lipovac. Zadnji Srbi predali su se u okolici Pakraca
STRAVA KOD OGULINA Policija pronašla dva tijela
DOBILI DOJAVU ZA UBOJSTVO

STRAVA KOD OGULINA Policija pronašla dva tijela

Policija je oko 13 sati zaprimila dojavu o ubojstvu žene, no dolaskom na mjesto događaja pronađeno je i tijelo muškarca
Policija uhitila 24-godišnjaka zbog pokušaja ubojstva: U Gajnicama izbo maloljetnika!
MALOLJETNIK TEŠKO OZLIJEĐEN

Policija uhitila 24-godišnjaka zbog pokušaja ubojstva: U Gajnicama izbo maloljetnika!

Dvojica 18-godišnjaka napala su 19-godišnjaka i otuđila mu novac i dokumente

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026