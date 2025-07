Izmjena u zadnji tren! Kundid, načelnik Glavnog stožera: 'Oni nisu niti došli, a gdje su konji?'

Danas se generalna proba održava od 20 do 23 sata. Po završetku probe promet će se normalizirati. U srijedu neće biti prometnih ograničenja, ali na dan mimohoda, u četvrtak, ponovno će na snagu stupiti posebna regulacija prometa, rekao je načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid. Mimohod će se odvijati južnim kolnikom Vukovarske ulice, od križanja s Držićevom do križanja sa Savskom. Sjeverni kolnik Vukovarske ostat će otvoren za građane, a publika će ga moći pratiti uz cijelu trasu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:31 Zagreb: Konferencija za medije povodom svečanog vojnog mimohoda Hrvatske vojske | Video: 24sata/pixsell

- Pozivamo građane da dođu javnim prijevozom jer će im to biti najbrži i najlakši način da pristupe lokaciji. Na trasi će biti postavljeni punktovi s vodom, a osigurano je i osam sanitetskih timova. Mimohod će biti veličanstven te ima i povijesno značenje jer se održava svakih deset godina. Bit će prikazano naoružanje i oprema Oružanih snaga, njihova snaga i spremnost, a sigurnost građana i sudionika naš je apsolutni prioritet - rekao je Kundid.

Osvrnuo se i na problem koji je u posljednji tren nastao s dijelom sudionika, naime, povijesne hrvatske konjaničke postrojbe neće sudjelovati u mimohodu, a Kundid je objasnio je zašto.

- U ponedjeljak je bio dan D kada se cijela struktura morala okupiti na Plesu. No, oni se nisu pojavili. Ja ne mogu preuzeti taj rizik u ešalon na sam dan mimohoda kako bi se oni ponašali. Što se tiče konja, planirano je bilo oko 40 do 50 konja. Ja ne znam gdje su ti konji. Problem je sa smještajem, hranom i skrbi… sve je problematično. Ja ne mogu preuzeti taj rizik da ih uključim u ešalon na sam dan mimohoda. Ne znam jesu li uvježbani, kako bi se oni ponašali... Sigurnosni razlozi su ti da su konji isključeni iz mimohoda - rekao je Kundid te potvrdio da je on zapovjednik mimohoda.

- Ja sam preuzeo svu odgovornost. Predat ću predsjedniku da je mimohod spreman i ja ću ga voditi - dodao je Kundid. Požalio se i na to da nisu gotovo ništa mogli sačuvati kao iznenađenje za mimohod, a kao jednu od mogućnosti otvorenom je ostavio da možda i više od šest borbenih aviona Rafalea sudjeluje u mimohodu.

- Neka to bude enigma - poručio je Kundid.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina istaknuo je kako će u svečanom mimohodu sudjelovati svi rodovi policije – od antiterorističke jedinice Lučko, specijalne i interventne policije, do temeljne, granične i kadetske postrojbe, a pridružit će im se i pripadnici civilne zaštite te Ministarstva unutarnjih poslova.

- Mimohod za nas ima posebno značenje jer ove godine obilježavamo 35. obljetnicu postrojavanja prvih hrvatskih redarstvenika. U počecima Domovinskog rata, hrvatska policija bila je jedina oružana snaga, a kasnije ravnopravna s vojskom - rekao je Milina. Dodao je kako će policija sudjelovati i u motoriziranom ešalonu s ukupno 87 vozila, od taktičkih i transportnih vozila, preko motocikala i plovila, do bespilotnih letjelica.