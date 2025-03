Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi ipak po hitnom postupku

Klub zastupnika SDP-a u utorak je iznio primjedbu na to da se prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj skrbi donese po hitnom postupku, no kako u tom trenutku u sabornici nije bilo kvoruma, zastupnici o tome nisu mogli odmah glasovati i ta točka skinuta je s ovotjedne rasprave. Učinili su to danas, kada su glasali i o svim ostalim raspravljenim točkama .

Izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, o kojima će Sabor raspravljati idućeg utorka, predlaže se da jednokratnu novčanu naknadu dobiju i posvojitelji, kao što je dobivaju roditelji za novorođeno dijete.

SDP-ova Marija Lugarić, iznoseći primjedbe na hitnost predloženih izmjena zakona, navela je kako se zakoni u hitnoj proceduri donose samo iznimno, kada to zahtijevaju osobito opravdani razlozi, te kako je na zakon u e-savjetovanju pristiglo više od 1100 komentara na koje Ministarstvo rada u zakonom propisanoj proceduri nije odgovorilo.

Istaknula je i kako su predložene izmjene izazvale velik interes građana i zaslužuju da se o njima raspravlja u dva čitanja.