Iznad belgijske vojne baze primijetili dronove, traje istraga

"Sinoć je ponovno uočeno više dronova iznad (Marche-en-Famennea)", napisao je Francken na društvenoj platformi X.

Ministar je dodao da policija i obavještajne službe provode istragu o incidentu.

Francken je ranije potvrdio medijska izvješća da je nekoliko dronova preletjelo vojni kamp Marche-en-Famenne u subotu navečer, što je dovelo do istrage policije i obavještajne agencije ADIV.

"To nije bio rad amatera, već vještih pilota dronova", napisao je na X-u.

Francken je naglasio potrebu za brzom kupnjom odgovarajuće opreme.

"Dokument za kupnju opreme je spreman. Nema više vremena za gubljenje!", izjavio je.

Belgijska vlada trenutno je u krizi zbog teških pregovora o proračunu i strogih mjera štednje.

Dronovi su prethodno viđeni početkom listopada u blizini vojne baze Elsenborn.

Zemlje NATO-a su posljednjih tjedana bile u stanju visoke pripravnosti nakon viđenja dronova i u drugoj belgijskoj vojnoj bazi te na aerodromima u Kopenhagenu, Muenchenu i zemljama Baltika.