Iznad Knina česti letovi HRZ-a, očekuje se pojačana buka. Zabranili korištenje dronova

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo provodit će od 4. do 5. kolovoza 2026. godine planirane letačke aktivnosti u sklopu priprema i održavanja svečanog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu, priopćio je MORH.

Za vrijeme provedbe aktivnosti helikoptera i aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na području Šibensko-kninske županije može se očekivati pojačana buka.

Ministarstvo obrane ujedno poziva vlasnike bespilotnih letjelica (dronova) da u razdoblju od 4. do 5. kolovoza 2026. godine, u skladu sa zakonskim propisima, ne koriste dronove na području Grada Knina zbog provedbe planiranih aktivnosti vezanih uz obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.