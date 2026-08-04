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LETAČKE AKTIVNOSTI

Iznad Knina česti letovi HRZ-a, očekuje se pojačana buka. Zabranili korištenje dronova

Piše Iva Tomas,
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Iznad Knina česti letovi HRZ-a, očekuje se pojačana buka. Zabranili korištenje dronova
Zagreb: Generalna proba svečanog vojnog mimohoda - zračne snage | Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Ministarstvo obrane ujedno poziva vlasnike dronova da u razdoblju od 4. do 5. kolovoza 2026. godine, u skladu sa zakonskim propisima, ne koriste dronove na području Grada Knina

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo provodit će od 4. do 5. kolovoza 2026. godine planirane letačke aktivnosti u sklopu priprema i održavanja svečanog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu, priopćio je MORH.

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Za vrijeme provedbe aktivnosti helikoptera i aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na području Šibensko-kninske županije može se očekivati pojačana buka.

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Ministarstvo obrane ujedno poziva vlasnike bespilotnih letjelica (dronova) da u razdoblju od 4. do 5. kolovoza 2026. godine, u skladu sa zakonskim propisima, ne koriste dronove na području Grada Knina zbog provedbe planiranih aktivnosti vezanih uz obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

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