Obavijesti

News

Komentari 0
OPROSTILI SE I IZ HVZ

Iznenada preminuo predsjednik hvarskih vatrogasaca: 'Bio je nositelj najviših odlikovanja...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Iznenada preminuo predsjednik hvarskih vatrogasaca: 'Bio je nositelj najviših odlikovanja...'
Foto: HVZ
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dragi Mate, hvala ti na svemu što si učinio za DVD Hvar i za hrvatsko vatrogastvo, rekli su iz Hrvatske vatrogasne zajednice...

Tužnim srcem javljamo vam da nas je u petak, 23. listopada, napustio Mate Jeličić, dugogodišnji predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar, zamjenik predsjednika Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i dugogodišnji član Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica u petak navečer.

Dodaju da je njegov odlazak veliki gubitak za Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar i cijelu Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kojoj je nesebično služio dugi niz godina. 

SVE U CRNOM DIMU VIDEO Gore gume u Mičevcu, građani zabrinuti: 'Dim je tako ogroman i sve smrdi po plastici'
VIDEO Gore gume u Mičevcu, građani zabrinuti: 'Dim je tako ogroman i sve smrdi po plastici'

- Njegov doprinos nije se mjerio samo funkcijama koje je obnašao, već i ljudima s kojima je surađivao te povjerenjem koje je gradio. Nositelj je najviših vatrogasnih odlikovanja i zahvalnica za unaprjeđenje vatrogastva - rekli su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. 

Dodaju i da za članove DVD-a Hvar njegov odlazak znači gubitak dugogodišnjeg predsjednika, suradnika i prijatelja - čovjeka koji je velik dio svog života posvetio vatrogastvu i dobrobiti zajednice.

- Dragi Mate, hvala ti na svemu što si učinio za DVD Hvar i za hrvatsko vatrogastvo. Glavni vatrogasni zapovjednik i djelatnici Hrvatske vatrogasne zajednice upućuju izraze iskrene sućuti obitelji, rodbini, prijateljima i svim vatrogascima koji su ga poznavali i s njim dijelili zajednički put - rekli su. Dodali su i da će informacije posljednjem ispraćaju biti naknadno objavljene. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'
EVO ŠTO SVE IMA

Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'

Gradonačelnik Novalje i saborski zastupnik HDZ-a, Ivan Dabo, izazvao je kontroverze svojim izjavama o žrtvama logora, dok njegovo bogatstvo uključuje četiri stana i dvije kuće, a plaća iznosi 4163 eura.
Torcidaša uhitili na putu prema aerodromu: 'Nisam ništa kriv, slučajno sam bio u korteu...'
U ISTRAŽNOM JE ZATVORU

Torcidaša uhitili na putu prema aerodromu: 'Nisam ništa kriv, slučajno sam bio u korteu...'

Navijač je navodno namjeravao otputovati zrakoplovom u susjednu državu, u koju je nekoliko dana ranije otišla njegova djevojka. Nije službeno potvrđeno da je pokušavao pobjeći
Pozadina Kajtazijeva izlaska iz saborskog Kluba manjinaca: 'Možda nije jedini koji će otići...'
KUHA U SABORU

Pozadina Kajtazijeva izlaska iz saborskog Kluba manjinaca: 'Možda nije jedini koji će otići...'

Veljko Kajtazi nije specificirao zašto točno odlazi iz kluba nacionalnih manjina, ali neslužbeno smo doznali da je razlog i to što nije postao potpredsjednik Sabora i načina na koji je preglasan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026