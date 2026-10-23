Iznenada preminuo predsjednik hvarskih vatrogasaca: 'Bio je nositelj najviših odlikovanja...'

Tužnim srcem javljamo vam da nas je u petak, 23. listopada, napustio Mate Jeličić, dugogodišnji predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar, zamjenik predsjednika Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i dugogodišnji član Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica u petak navečer.

Dodaju da je njegov odlazak veliki gubitak za Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar i cijelu Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kojoj je nesebično služio dugi niz godina.

- Njegov doprinos nije se mjerio samo funkcijama koje je obnašao, već i ljudima s kojima je surađivao te povjerenjem koje je gradio. Nositelj je najviših vatrogasnih odlikovanja i zahvalnica za unaprjeđenje vatrogastva - rekli su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Dodaju i da za članove DVD-a Hvar njegov odlazak znači gubitak dugogodišnjeg predsjednika, suradnika i prijatelja - čovjeka koji je velik dio svog života posvetio vatrogastvu i dobrobiti zajednice.

- Dragi Mate, hvala ti na svemu što si učinio za DVD Hvar i za hrvatsko vatrogastvo. Glavni vatrogasni zapovjednik i djelatnici Hrvatske vatrogasne zajednice upućuju izraze iskrene sućuti obitelji, rodbini, prijateljima i svim vatrogascima koji su ga poznavali i s njim dijelili zajednički put - rekli su. Dodali su i da će informacije posljednjem ispraćaju biti naknadno objavljene.