TUŽNA VIJEST

Iznenada umrla Ivona Milinović (38), poznata riječka političarka

Piše 24sata,
Iznenada umrla Ivona Milinović (38), poznata riječka političarka
Bila je zaposlena u Hrvatskim vodama, a političku karijeru je počela kao članica riječkog HDZ-a ispred kojeg je izabrana i za gradsku vijećnicu Gradskog vijeća Rijeke

U Rijeci je noćas u 39. godini iznenada preminula bivša gradska vijećnica Ivona Milinović, javlja Novi list. Informacija je objavljena na Facebook grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je i portal Hrvatski glasnik s kojim je surađivala. 

Milinović je rođena u Rijeci 28. srpnja 1987. godine. Bila je zaposlena u Hrvatskim vodama, a političku karijeru je počela kao članica riječkog HDZ-a ispred kojeg je izabrana i za gradsku vijećnicu Gradskog vijeća Rijeke, gdje je bila na čelu Odbora za nacionalne manjine. Prije sedam godina napustila je HDZ i nastavila djelovati kao nezavisna vijećnica.

Rijeka: Nakon izbacivanja iz HDZ-a Ivona Milinović sazvala konferenciju za medije
Jedno je vrijeme radila u Europskom parlamentu kao asistentica Davor Ive Stier. Bila je majka dvojice dječaka.

Rijeka: Nakon izbacivanja iz HDZ-a Ivona Milinović sazvala konferenciju za medije
Rijeka: Nakon izbacivanja iz HDZ-a Ivona Milinović sazvala konferenciju za medije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

