Iznenada umrla Ivona Milinović (38), poznata riječka političarka
U Rijeci je noćas u 39. godini iznenada preminula bivša gradska vijećnica Ivona Milinović, javlja Novi list. Informacija je objavljena na Facebook grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je i portal Hrvatski glasnik s kojim je surađivala.
Milinović je rođena u Rijeci 28. srpnja 1987. godine. Bila je zaposlena u Hrvatskim vodama, a političku karijeru je počela kao članica riječkog HDZ-a ispred kojeg je izabrana i za gradsku vijećnicu Gradskog vijeća Rijeke, gdje je bila na čelu Odbora za nacionalne manjine. Prije sedam godina napustila je HDZ i nastavila djelovati kao nezavisna vijećnica.
Jedno je vrijeme radila u Europskom parlamentu kao asistentica Davor Ive Stier. Bila je majka dvojice dječaka.
