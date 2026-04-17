Iznenada umrla Ivona Milinović (38), poznata riječka političarka

U Rijeci je noćas u 39. godini iznenada preminula bivša gradska vijećnica Ivona Milinović, javlja Novi list. Informacija je objavljena na Facebook grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je i portal Hrvatski glasnik s kojim je surađivala.

Milinović je rođena u Rijeci 28. srpnja 1987. godine. Bila je zaposlena u Hrvatskim vodama, a političku karijeru je počela kao članica riječkog HDZ-a ispred kojeg je izabrana i za gradsku vijećnicu Gradskog vijeća Rijeke, gdje je bila na čelu Odbora za nacionalne manjine. Prije sedam godina napustila je HDZ i nastavila djelovati kao nezavisna vijećnica.

Rijeka: Nakon izbacivanja iz HDZ-a Ivona Milinović sazvala konferenciju za medije

Jedno je vrijeme radila u Europskom parlamentu kao asistentica Davor Ive Stier. Bila je majka dvojice dječaka.