Iznenadile Bjelovarce: 'Ljame su nam pobjegle iz cirkusa...’

S djevojkom Barbarom šetao sam uz rječicu Plavnicu. Ugledali smo pet ljama. Tri su se uputile prema cesti nadomak benzinske postaje. Doista nas je iznenadio taj neobičan prizor.

Fotografirao sam ih jer je to jedinstven događaj, da egzotične životinje poput ljame, čije je prirodno stanište u Andama, vidimo u šetnji Bjelovarom. Ispričao nam je to čitatelj Tomislav Butina, koji je snimio životinje. Ubrzo se ispostavilo da su ljame pobjegle iz cirkusa Safari, koji je bio smješten preko puta benzinske na površini koja je u vlasništvu Grada Bjelovara. U cirkusu su nam potvrdili da su to njihove životinje.

- Nestale su u petak. Odlutale su oko 500 metara od cirkusa. Došli smo po njih kad su nam ljudi javili da su ih vidjeli. One su pitome i nismo ih morali dugo nagovarati, a i nisu bile tako daleko od kuće - kazali su nam u cirkusu Safari. Cirkus je prošli tjedan gostovao u Bjelovaru, a jučer su s 50-ak životinja otišli iz grada. Iduća dva dana gostovat će u Đurđevcu.

Ovo nije prvi put da su cirkusu Safari pobjegle životinje. Prije dvije godine 24sata pisala su o bijegu deva iz cirkusa Safari u Zadru i Splitu. Životinje na gradskim ulicama i tad su snimili iznenađeni čitatelji.

Grad Bjelovar prije više od deset godina potpisao je odluku s još 30-ak gradova diljem Hrvatske o zabrani cirkuskih točki sa životinjama. Doznali smo da je Grad izdao suglasnost cirkusu za korištenje površine koja je u njegovu vlasništvu. Na pismeni upit jesu li dopustili nastup životinja u cirkusu, koji je zabranjen i zakonom, odgovor nismo dobili do zaključenja ovog broja našeg lista.

U bjelovarskom društvu za zaštitu životinja Šapa nisu željeli ništa komentirati nego su nas uputili na veterinarsku inspektoricu. Ni ona nije željela ništa reći te je poručila da se obratimo Ministarstvu poljoprivrede. Podsjećamo da su 2013. godine prijatelji životinja u Čakovcu oštro reagirali kad je gostovao cirkus Safari. Tad je rečeno da će nastupati samo domaće životinje, za koje je veterinarska inspekcija izdala dozvolu, dok za nastup deva i ljama cirkus nije dobio “zeleno svjetlo”. Prijatelji životinja upozoravaju da cirkusi nemaju pravo izlagati životinje bez obzira na to jesu li divlje ili domaće, a zakon ne dopušta ni “prisiljavanje životinja na neprirodno ponašanje”. Prije Bjelovara, početkom travnja, Safari je gostovao u Koprivnici. Zbog toga su prosvjedovale aktivistice za prava životinja.

Zbog kršenja zakona podnijele su i prijavu veterinarskoj inspekciji, objavio je portal ePodravina.hr.

