Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je na konferenciji za medije objavio kako je žičara na Sljemenu dobila sve potrebne dozvole te da je svečano otvorenje sutra, a za građane će biti otvorena od četvrtka.

Najavio je i kako će prvih mjesec dana rada žičare građanima biti dostupna promotivna cijena, a kasnije se cjenik dijeli na tri kategorije.

Prvih mjesec dana će tako odrasli plaćati 30 kuna za jedan smjer i 50 kuna povratnu kartu. Mladi od 15 do 24 godine, kao i stariji od 65 će prvih mjesec dana platiti 20 kuna za jedni smjer i 30 kuna povratnu kartu. Karta za djecu do 15 godina i osobe s invaliditetom koje ostvaruju prava na besplatan pokaz ZET-a će žičara biti besplatna.

U praksi, četveročlana obitelj s dvoje djece mlađe od 15 godina će za kartu u jednom smjeru platiti 60 kuna, a povratnu kartu 100 kuna.

Cijene za sve građane tijekom prvih mjesec dana

Nakon mjesec dana, žičara će prestati s radom na 10-ak dana, najavio je Tomašević, a kada ponovno krene raditi, cijene će biti drugačije, ovisno o tome imate li pokaz ZET-a i živite li u Zagrebu.

Najniža cijena će biti za građane koji imaju pokaz. Tomašević je poručio kako je žičara dio javnog gradskog prijevoza, a ZET je investitor i njome upravlja. One će tako biti iste kao i u promotivnom razdoblju za sve kategorije - odrasli će i dalje plaćati 30 kuna jedan smjer i 50 kuna povratnu kartu, djeca do 15 godina i osobe s invaliditetom vozit će se besplatno, a mladi od 15 do 24 godine te stariji od 65 će plaćati 20 kuna jedan smjer i 30 kuna povratnu kartu.

Cijene za one koji imaju pokaz ZET-a

Cijene za građane Zagreba

Druga kategorija cijena vrijedi za sve građane Zagreba koji nemaju pokaz ZET-a.

U ovom slučaju, četveročlana obitelj s dvoje djece koja su mlađa od 15 godina platit će za vožnju u jednom smjeru 80 kuna, a za povratnu kartu 140 kuna.

Najskuplje cijene za one koji nisu iz Zagreba i nemaju pokaz

Treća kategorija cijena je ujedno i najskuplja, a odnosi se na sve koji nisu iz Zagreba i nemaju pokaz ZET-a.

Četveročlana obitelj s dvoje djece koja su mlađa od 15 godina, nisu iz Zagreba i nemaju pokaz ZET-a, će za vožnju u jednom smjeru tako platiti 190 kuna, a za povratnu kartu 310 kuna.