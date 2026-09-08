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LONDON UVEO SANKCIJE

Izrael bijesan na V. Britaniju, zatvara konzulat u Jeruzalemu: 'Potez im je moralno izopačen'

Piše HINA,
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Izrael bijesan na V. Britaniju, zatvara konzulat u Jeruzalemu: 'Potez im je moralno izopačen'
Foto: Eva Korinkova
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Saar je također rekao da Velikoj Britaniji više neće biti dopušteno sudjelovanje u koordinacijskoj misiji za Pojas Gaze pod vodstvom SAD-a u Izraelu,

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar izjavio je u utorak da Izrael zatvara britanski konzulat u Istočnom Jeruzalemu, akreditiran pri Palestinskoj samoupravi na Zapadnoj obali, nakon što je London objavio uvođenje sankcija na robu iz izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Saar je također rekao da Velikoj Britaniji više neće biti dopušteno sudjelovanje u koordinacijskoj misiji za Pojas Gaze pod vodstvom SAD-a u Izraelu, da će se prekinuti britanska obuka snaga Palestinske samouprave na Zapadnoj obali te da će nekim izabranim britanskim dužnosnicima i drugim držanima biti zabranjen ulazak u Izrael.

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"Britanski je potez moralno izopačen i predstavlja grubo miješanje u poslove suverene države i njezin izborni proces", rekao je, ocijenivši ranije iznesene optužbe britanskog ministra vanjskih poslova Eda Milibanda o Izraelu "skandaloznim lažima".

Saar je rekao da je odgovor Izraela koordinirao s premijerom Benjaminom Netanyahuom. Izrael će održati izbore krajem listopada.

Britanske sankcije

Velika Britanija objavila je u utorak, u koordinaciji s Francuskom i Kanadom, zabranu trgovine robom proizvedenom u židovskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali.

Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband rekao je da Velika Britanija više ne može samo "upozoravati na" nepravdu i patnju, te je u donjem domu parlamenta izjavio da zemlja sada mora "djelovati" kako bi se suprotstavila širenju naselja. "Danas odbijamo biti promatrači daljnje patnje i uništavanja rješenja s dvije države", rekao je Miliband.

Miliband, koji je postao britanski ministar vanjskih poslova u srpnju, također je rekao da je stajalište Velike Britanije da je okupacija Zapadne obale nezakonita, te da London vjeruje da se na područjima Zapadne obale provodi etničko čišćenje Palestinaca.

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Utjecaj na šest milijardi funti (8,12 milijardi dolara) godišnje bilateralne trgovine vjerojatno će biti minimalan, a pojedinosti o tome kako će Ujedinjeno Kraljevstvo razlikovati robu koja potječe iz naselja na Zapadnoj obali od proizvoda proizvedenih u Izraelu nisu jasne.

Velika Britanija se 2025. godine pridružila drugim zemljama u priznavanju palestinske države u cilju promicanja rješenja s dvije države, a u lipnju je sankcionirala izraelske mreže uključene u financiranje, omogućavanje i provođenje nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali.

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Odnosi Izraela i Ujedinjenog Kraljevstva posljednjih su godina sve napetiji. London kritizira postupanje Izraela u Pojasu Gaze, širenje naselja na Zapadnoj obali i sve češće napade doseljenika na Palestince.

Roba koja potječe iz naselja uglavnom je poljoprivredna, uključujući svježe proizvode i vino, te čini samo mali dio ukupne trgovačke razmjene Izraela.

Miliband je u utorak rekao da se Velika Britanija, Francuska i Kanada pridružuju Nizozemskoj, Irskoj, Belgiji, Španjolskoj i Norveškoj u zabrani robe ili planiranju zabrane robe sa Zapadne obale.

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